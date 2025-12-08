हीरो रहते नहीं मिला वो मुकाम, अब विलेन बनकर जीत रहे सबका दिल, Akshaye Khanna की ऐसे बदली किस्मत

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 2025 पूरी तरह से अभिनेता अक्षय खन्ना के नाम रहा है। पहले छावा और अब धुरंधर दोनों ही मूवीज में खलनायक की दमदार भूमिका निभाकर अक्षय लीड हीरो पर भारी पड़े हैं। रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर में अक्षय खन्ना ने पाकिस्तानी गैंगस्टर रहमान डकैत की भूमिका को अदा किया, जिसको लेकर फिलहाल उनका नाम लगातार सुर्खियां बटोर रहा है।

पिछले कुछ सालों का इतिहास देखा जाए तो अक्षय खन्ना ने हिंदी सिनेमा के बेस्ट विलेन के तौर पर अपनी पहचान बना ली है। हैरानी की बात ये है कि 1997 में आई फिल्म हिमालय पुत्र से अक्षय ने लीड हीरो के तौर पर अपने एक्टिंग करियर का आगाज किया था।

हीरो बन नहीं मिला मुकाम अक्षय खन्ना बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में 3 दशक का सफर पूरा करने जा रहे हैं। वह वेटरन एक्टर रहे विनोद खन्ना के बेटे हैं। अपने शानदार एक्टिंग करियर में अक्षय ने पूजा भट्ट और ऐश्वर्या राय जैसी बड़ी-बड़ी हीरोइन संग काम किया। क्यूट स्माइल और गुड लुक्स के दम पर अक्षय ने बतौर लीड एक्टर फिल्मों में एंट्री मारी, लेकिन एक सुपरस्टार का दर्जा उन्होंने कभी हासिल नहीं हो सका।

विलेन बन लिखी नई कहानी अक्षय खन्ना के करियर में सबसे बड़ा बदलाव उस वक्त आया, जब उन्होंने हीरोगिरी छोड़ खलनायक की भूमिका को निभाना शुरू किया। बहुत कठिन होता है कि एक वक्त पर मशहूर लीड हीरो होने के बावजूद आप अपने करियर में नेगेटिव रोल को वरीयता देना।

लेकिन अक्षय ने ये चुनौती बखूबी कबूल किया और आज वह बॉलीवुड के सबसे बेस्ट विलेन एक्टर के तौर पर पहचाने जाते हैं। इसका ताजा उदाहरण आप धुरंधर को देखने से लगा सकते हैं। नेगेटिव रोल में अक्षय खन्ना की पॉपुलर मूवीज