    हीरो रहते नहीं मिला वो मुकाम, अब विलेन बनकर जीत रहे सबका दिल, Akshaye Khanna की ऐसे बदली किस्मत

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 08:53 PM (IST)

    फिल्म धुरंधर में खलनायक रहमान डकैत की भूमिका में अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) के अपने दमदार अभिनय की छाप छोड़ी है। जिसको लेकर उनकी जमकर प्रशंसा की जा

    Hero Image

    विलेन बन छाए अक्षय खन्ना (फोटो क्रेडिट- स्क्रीन शॉट)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 2025 पूरी तरह से अभिनेता अक्षय खन्ना के नाम रहा है। पहले छावा और अब धुरंधर दोनों ही मूवीज में खलनायक की दमदार भूमिका निभाकर अक्षय लीड हीरो पर भारी पड़े हैं। रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर में अक्षय खन्ना ने पाकिस्तानी गैंगस्टर रहमान डकैत की भूमिका को अदा किया, जिसको लेकर फिलहाल उनका नाम लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। 

    पिछले कुछ सालों का इतिहास देखा जाए तो अक्षय खन्ना ने हिंदी सिनेमा के बेस्ट विलेन के तौर पर अपनी पहचान बना ली है। हैरानी की बात ये है कि 1997 में आई फिल्म हिमालय पुत्र से अक्षय ने लीड हीरो के तौर पर अपने एक्टिंग करियर का आगाज किया था। 

    हीरो बन नहीं मिला मुकाम

    अक्षय खन्ना बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में 3 दशक का सफर पूरा करने जा रहे हैं। वह वेटरन एक्टर रहे विनोद खन्ना के बेटे हैं। अपने शानदार एक्टिंग करियर में अक्षय ने पूजा भट्ट और ऐश्वर्या राय जैसी बड़ी-बड़ी हीरोइन संग काम किया। क्यूट स्माइल और गुड लुक्स के दम पर अक्षय ने बतौर लीड एक्टर फिल्मों में एंट्री मारी, लेकिन एक सुपरस्टार का दर्जा उन्होंने कभी हासिल नहीं हो सका। 

    akshaykhanna (1)

    या फिर ये कह लीजिए हीरो बनकर जिस मुकाम को उनकी तलाश थी, वह कभी पूरी नहीं हो सकी। इस तरह से स्टार किड होने के बावजूद अक्षय का करियर सीमित रह गया और लीड रोल में वह ज्यादा सफल नहीं हो सके। 

    विलेन बन लिखी नई कहानी

    अक्षय खन्ना के करियर में सबसे बड़ा बदलाव उस वक्त आया, जब उन्होंने हीरोगिरी छोड़ खलनायक की भूमिका को निभाना शुरू किया। बहुत कठिन होता है कि एक वक्त पर मशहूर लीड हीरो होने के बावजूद आप अपने करियर में नेगेटिव रोल को वरीयता देना।

    akshaykhanna (3)

    लेकिन अक्षय ने ये चुनौती बखूबी कबूल किया और आज वह बॉलीवुड के सबसे बेस्ट विलेन एक्टर के तौर पर पहचाने जाते हैं। इसका ताजा उदाहरण आप धुरंधर को देखने से लगा सकते हैं। नेगेटिव रोल में अक्षय खन्ना की पॉपुलर मूवीज

    • रेस 2

    • ढिशूम

    • छावा

    इतना ही नहीं आने वाले समय में भी अक्षय खन्ना इस तरह से पर्दे पर खलनायक बन दर्शकों को मनोरंजन करते हुए नजर आएंगे। 

    अक्षय खन्ना की अपकमिंग मूवी

    धुरंधर के बाद एक बार फिर से अक्षय खन्ना फिल्मों में नेगेटिव किरदार प्ले करते दिखेंगे। दरअसल इस बार बारी साउथ सिनेमा की है। इसी साल तेलुगु सिनेमा की फिल्म महाकाली से अक्षय का धांसू फर्स्ट लुक पोस्टर सामने आया था, जिसमें वह असुर गुरू शुक्राचार्य की भूमिका में नजर आए। एक्टर की ये फिल्म 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। 

