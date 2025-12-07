Dhurandhar के 'जमील जमाली' की रियल लाइफ बेटी है बेहद खूबसूरत, ब्यूटी के आगे फेल हैं Sara Arjun

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर की चर्चा इस वक्त हर तरफ हो रही है। मूवी की कहानी और किरदारों के बारे में खूब सुर्खियां तेज हैं। फिल्म में जमील जमाली का अहम किरदार वेटरन एक्टर राकेश बेदी ने निभाया है, उनकी ऑनस्क्रीन बेटी की भूमिका अभिनेत्री सारा अर्जुन (Sara Arjun) ने अदा की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लेकिन क्या आप जानते हैं कि राकेश बेदी की रियल लाइफ बेटी (Rakesh Bedi Daughter) की खूबसूरती के आगे सारा की सादगी फीकी लगती है। आइए जानते हैं कि अभिनेता की बेटी कौन हैं और वह क्या करती हैं। एक्टर राकेश बेदी की बेटी कौन? 150 से ज्यादा फिल्में और टीवी सीरियल्स करने वाले एक्टर राकेश बेदी को हिंदी सिनेमा का दिग्गज अभिनेता माना जाता है। राकेश ने अराधना बेदी संग शादी रचाई और वेडिंग के कुछ सालों बाद उनके घर में एक बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम रिद्धिमा बेदी रखा गया।

गौर किया रिद्धिमा बेदी के करियर की तरफ तो उन्होंने अपने पिता के नक्शेकदम पर चलते हुए एक्टिंग मं करियर बनाने के लिए थिएटर किया है। इसके अलावा वह स्टैंडअप कॉमेडियन के तौर पर भी एक्टिव रहती हैं। इतना ही नहीं बतौर एक्ट्रेस रिद्धिमा बेदी ने ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज लिटिल थिंग्स में अहम किरदार अदा किया है। इस तरह से सिनेमा जगत में वह अपने पापा का नाम रोशन करती हुई आगे बढ़ रही हैं।