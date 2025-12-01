Ashok Kumar का दामाद था लीड हीरो से ज्यादा बड़ा स्टार, 150 फिल्मों में आया था नजर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा के दादा मुनि के तौर पर अशोक कुमार को याद किया जाता है। आजादी से पहले हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार के तौर पर उनको आज भी पहचाना जाता है। अशोक की फैमिली ने भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफी योगदान दिया है। इस मामले में अशोक कुमार का दामाद भी पीछे नहीं रहा, जो अपने दौर में लीड एक्टर पर भारी पड़ता था।

अशोक कुमार की बेटी के पति ने अपने फिल्मी करियर में 150 से अधिक मूवीज में काम कर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया था, जिसके उन्हें सिनेमा का दिग्गज भी माना गया। आइए जानते हैं कि अशोक कुमार का स्टार दामाद आखिर कौन था।

कौन था अशोक कुमार का स्टार दामाद एक वक्त हुआ करता था जब फिल्मों में लीड रोल निभाने वाले हीरो के साथ-साथ साइड रोल प्ले करने वाले सपोर्टिंग कलाकारों के बारे में भी खूब जिक्र किया जाता था। उदाहरण के तौर पर आप प्राण और महमूद जैसे लीजेंड्स के नाम ले सकते हैं। उन्हीं की तरह अशोक कुमार के दामाद ने भी साइड हीरो के तौर पर इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई और अच्छे-अच्छे एक्टर्स को अपने दमदार अभिनय से फीका साबित किया।