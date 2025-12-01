दोस्त की मोहब्बत के दुश्मन बन गए थे Dilip Kumar, लड़की के चक्कर में टूट गया था याराना

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि दिलीप कुमार (Dilip Kumar) की वजह से हिंदी सिनेमा के एक सुपरस्टार का घर बसते-बसते रह गया था। जबकि, खुद दिलीप उस अभिनेता के जिगरी दोस्त हुआ करते थे। आज हम आपको हिंदी सिनेमा के ट्रेजेडी किंग से जुड़ा एक ऐसा रोचक किस्सा बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में जानकर आपको हैरानी होगी।

दिलीप कुमार अपने ही दोस्त की मोहब्बत के दुश्मन बन गए थे और फिर बाद में उनकी दोस्ती में भी दरार आ गई थी। आइए जानते हैं कि वह अभिनेता कौन था, जिसके साथ दिलीप साहब ने फरेब किया। दोस्त की मोहब्बत में विलेन बने थे दिलीप कुमार यूं तो दिलीप कुमार से जुड़े तमाम किस्से हिंदी सिनेमा में मौजूद हैं, जिनमें उनके बड़प्पन और दरियादिली के बारे में जिक्र किया जाता है। लेकिन शायद ही किसी को इस बात की भनक है कि वह अपने दोस्त की मोहब्बत खुद विलेन बन बैठे थे। दरअसल दिलीप साहब के जिस बेस्ट फ्रेंड के बारे में इस लेख में जिक्र किया जा रहा है, वह कोई और नहीं बल्कि देव आनंद (Dev Anand) थे।

चूंकि दिलीप कुमार और देव आनंद अच्छे दोस्त थे तो उनके इस रिश्ते के बारे में पूरी जानकारी थी। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि दिलीप ही वह शख्स थे, जिन्होंने सुरैया की नानी के कान भरे थे और देव आनंद-सुरैया के रिश्ते की जानकारी थी। इसके बाद से दिलीप कुमार और देव आनंद की दोस्ती में भी खटास आ गई थी।