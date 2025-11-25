Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'अल्लाह मुझको ऐसा ही...' जब Dilip Kumar ने स्टेज पर की थी धर्मेंद्र की तारीफ, ऐसा था ही-मैन का रिएक्शन

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 12:52 PM (IST)

    अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हिंदी सिनेमा जगत के लिए बड़ा झटका है। इस दौरान हम आपके लिए धर्मेंद्र और दिलीप कुमार से जुड़ा एक रोचक किस्सा लेकर आए, जब ट्रेजेडी किंग ने स्टेज पर ही-मैन की जमकर तारीफ की थी।

    prefferd source google
    Hero Image

    अभिनेता धर्मेंद्र और दिलीप कुमार (फोटो क्रेडिट- फेसबुक)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा के वह कलाकार थे, जिनके बारे में जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। अपने दौर के सबसे हैंडसम हीरो के तौर पर बॉलीवुड के ही-मैन को हमेशा याद किया जाएगा। आज हम आपको धर्मेंद्र (Dharmendra) से जुड़ा वह किस्सा बताने जा रहे हैं, जब स्टेज पर खड़े होकर हजारों की भीड़ के सामने दिवंगत अभिनेता दिलीप कुमार ने धर्मेंद्र की जमकर तारीफ की थी। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिलीप कुमार (Dilip Kumar) ने धर्मेंद्र की प्रशंसा में जमकर कसीदे पढ़े थे, जिसे देखकर धर्मेंद्र खुशी के मारे शर्म से लाल हो गए थे और उनका रिएक्शन सरप्राइजिंग रहा। आइए इस मामले को थोड़ा और विस्तार से जानते हैं-

    दिलीप कुमार ने की थी धर्मेंद्र की तारीफ 

    धर्मेंद्र और दिलीप कुमार की दोस्ती के कई किस्से जगजाहिर हैं। कई मौके पर इन दोनों दिग्गजों ने एक दूसरे के बारे में खुलकर बातें की थीं। एक ऐसा ही मौका 1997 में हुए फिल्मफेयर अवॉर्ड्स के दौरान आया, जब दिलीप कुमार को धर्मेंद्र को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड देने के लिए स्टेज पर बुलाया गया था। 

    DILIPKUMAR

    यह भी पढ़ें- 65 साल का करियर, 300 से ज्यादा मूवीज, फिर भी कभी नंबर-1 नहीं बन पाए थे धर्मेंद्र

    इस खास मौके पर ट्रेजेडी किंग ने धर्मेंद्र की जमकर प्रशंसा की थी। दिलीप कुमार ने कहा था- ''जब मैंने पहली बार धर्म को देखा था तो मेरे मन में एक उमंग पैदा हुई कि या अल्लाह काश मुझे ऐसा ही बनाया होता। इस कदर खूबसूरत हसीन, सेहतमंद चेहरा और आंखों से रूहानी रोशनी टपकती थी। मैं समझ गया था कि आगे चलकर इस शख्स की फितरत हमेशा ताजा रहेगी और ये सिनेमा में मुझसे आगे बाजी ले जाएगा। ''

    DHARMENDRA (15)

    इस तरह से 42वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स शो के दौरान दिलीप कुमार ने धर्मेंद्र की जमकर तारीफ की थी। इसके बाद धर्मेंद्र ने तुरंत ही अपने सीनियर दिलीप कुमार के पैर को छूआ और उनका आशीर्वाद लिया। यही खासियत थी जो धर्मेंद्र को सभी से अलग बनाती थी। 

    दिलीप कुमार थे धर्मेंद्र के फेवरेट एक्टर

    अभिनेता दिलीप कुमार धर्मेंद्र के सबसे पसंदीदा एक्टर हुआ करते थे। इस मामले को लेकर उन्होंने सुपरस्टार सलमान खान के रियलिटी शो दस का दम पर खुलकर बात की थी और बताया था कि दिलीप साहब से ज्यादा वह किसी अन्य कलाकार को पसंद नहीं करते थे। एक मौके पर धर्मेंद्र ने ये भी खुलासा किया था कि वह ट्रेजेडी किंग की वजह से फिल्मी लाइन में आए थे। 

    यह भी पढ़ें- Dharmendra ने ICU से इस एक्टर को किया था फोन, क्या थी वजह?