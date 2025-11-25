'अल्लाह मुझको ऐसा ही...' जब Dilip Kumar ने स्टेज पर की थी धर्मेंद्र की तारीफ, ऐसा था ही-मैन का रिएक्शन

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा के वह कलाकार थे, जिनके बारे में जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। अपने दौर के सबसे हैंडसम हीरो के तौर पर बॉलीवुड के ही-मैन को हमेशा याद किया जाएगा। आज हम आपको धर्मेंद्र (Dharmendra) से जुड़ा वह किस्सा बताने जा रहे हैं, जब स्टेज पर खड़े होकर हजारों की भीड़ के सामने दिवंगत अभिनेता दिलीप कुमार ने धर्मेंद्र की जमकर तारीफ की थी।

दिलीप कुमार (Dilip Kumar) ने धर्मेंद्र की प्रशंसा में जमकर कसीदे पढ़े थे, जिसे देखकर धर्मेंद्र खुशी के मारे शर्म से लाल हो गए थे और उनका रिएक्शन सरप्राइजिंग रहा। आइए इस मामले को थोड़ा और विस्तार से जानते हैं-

दिलीप कुमार ने की थी धर्मेंद्र की तारीफ धर्मेंद्र और दिलीप कुमार की दोस्ती के कई किस्से जगजाहिर हैं। कई मौके पर इन दोनों दिग्गजों ने एक दूसरे के बारे में खुलकर बातें की थीं। एक ऐसा ही मौका 1997 में हुए फिल्मफेयर अवॉर्ड्स के दौरान आया, जब दिलीप कुमार को धर्मेंद्र को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड देने के लिए स्टेज पर बुलाया गया था।

इस तरह से 42वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स शो के दौरान दिलीप कुमार ने धर्मेंद्र की जमकर तारीफ की थी। इसके बाद धर्मेंद्र ने तुरंत ही अपने सीनियर दिलीप कुमार के पैर को छूआ और उनका आशीर्वाद लिया। यही खासियत थी जो धर्मेंद्र को सभी से अलग बनाती थी।