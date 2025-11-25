Dharmendra ने ICU से इस एक्टर को किया था फोन, क्या थी वजह?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा के लीजेंडरी एक्टर में से एक थे। बॉलीवुड में उनके सुनहरे योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। जितने कमाल के वह एक्टर थे, उतने ही बेमिसाल वह इंसान थे। उनकी दरियादिली के किस्से जगजाहिर रहे। उनमें से एक किस्सा उनकी मौत से चंद दिनों पहले का है, जिसका खुलासा एक एक्टर ने किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उस अभिनेता ने इस बात की जानकारी दी है कि धर्मेंद्र ने आईसीयू में एडमिट होने के बावजूद फोन कॉल किया था। आइए जानते हैं कि इसके पीछे की क्या वजह थी और यहां किस कलाकार के बारे में जिक्र किया जा रहा है।

धर्मेंद्र ने आईसीयू से किसको किया था कॉल? अभिनेता धर्मेंद्र के निधन के बाद हर कोई सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। धर्मेंद्र को याद करते हुए एक्टर निकितन धीर (Nikitin Dheer) ने भी अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर एक लेटेस्ट पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में उन्होंने सिनेमा जगत में धर्मेंद्र के योगदान की प्रशंसा की।