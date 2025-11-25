Dharmendra ने ICU से इस एक्टर को किया था फोन, क्या थी वजह?
24 नवंबर को वरिष्ठ अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया। हर कोई सिनेमा के इस दिग्गज की मौत पर शोक जता रहा है। अब एक एक्टर ने इस बात का खुलासा किया है कि धर्मेंद्र ने आईसीयू से उसे कॉल किया था।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा के लीजेंडरी एक्टर में से एक थे। बॉलीवुड में उनके सुनहरे योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। जितने कमाल के वह एक्टर थे, उतने ही बेमिसाल वह इंसान थे। उनकी दरियादिली के किस्से जगजाहिर रहे। उनमें से एक किस्सा उनकी मौत से चंद दिनों पहले का है, जिसका खुलासा एक एक्टर ने किया है।
उस अभिनेता ने इस बात की जानकारी दी है कि धर्मेंद्र ने आईसीयू में एडमिट होने के बावजूद फोन कॉल किया था। आइए जानते हैं कि इसके पीछे की क्या वजह थी और यहां किस कलाकार के बारे में जिक्र किया जा रहा है।
धर्मेंद्र ने आईसीयू से किसको किया था कॉल?
अभिनेता धर्मेंद्र के निधन के बाद हर कोई सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। धर्मेंद्र को याद करते हुए एक्टर निकितन धीर (Nikitin Dheer) ने भी अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर एक लेटेस्ट पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में उन्होंने सिनेमा जगत में धर्मेंद्र के योगदान की प्रशंसा की।
साथ ही इस बात का खुलासा किया है कि जब उनके पिता पंकज धीर (Pankaj Dheer) का निधन हुआ, तब उस दौरान धर्मेंद्र हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती थे और उन्होंने वहां से मेरी मां को फोन कॉल किया था। उन्होंने मेरे पिता को श्रद्धांजलि भी दी थी। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि चिंता की कोई बात नहीं है वह जल्द ही घर वापसी करेंगे।
निकितन धीर के इस पोस्ट से ये साफ होता है कि धर्मेंद्र की तबीयत काफी दिनों से खराब चल रही थी। क्योंकि 15 अक्टूबर को उनके पिता पंकज धीर का देहांत हुआ था और उसके बाद ही धर्मेंद्र का कॉल आया था। मालूम हो कि 31 अक्टूबर को धर्मेंद्र को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, जहां 12 नवंबर को उनको अस्पताल से छुट्टी देकर घर भेज दिया गया था। जहां डॉक्टर की सलाह पर घर पर ही उनका इलाज चल रहा था।
24 नंवबर को हुआ धर्मेंद्र का देहांत
बीता हुआ दिन देओल परिवार के लिए दुख की घड़ी लेकर आया। 24 नवंबर सोमवार को धर्मेंद्र ने इस दुनिया को हमेशा-हमेशा के लिए अलविदा कहा दिया। 65 साल तक हिंदी सिनेमा में राज करने वाले धर्मेंद्र के जाने से एक युग का अंत हो गया है और उनकी मौत फिल्म इंडस्ट्री के लिए बड़ी क्षति है।
