    Sholay का 'वीरू' बनने के लिए हुआ था धर्मेंद्र का जन्म! डायरेक्टर ने कास्टिंग को लेकर खोला राज

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 10:08 AM (IST)

    अभिनेता धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन फिल्म शोले में वीरू के किरदार के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। शोले में वीरू के रोल के लिए उनकी कास्टिंग कैसे हुई, इसके पीछे की कहानी को निर्देशक रमेश सिप्पी ने बताया है। 

    धर्मेंद्र शोले के वीरू के रोल में (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सोमवार का दिन सिनेमा जगत के लिए बेहद बुरा रहा। बॉलीवुड के ही-मैन कहे जाने वाले अभिनेता धर्मेंद्र ने बीते दिन दुनिया को अलविदा कहा दिया। 89 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है और इंडस्ट्री में शोक की लहर छाई हुई है। हर कोई धर्मेंद्र से जुड़े किस्से कहानियों का जिक्र कर रहा है। 

    इस बीच फिल्म शोले के निर्देशक रमेश सिप्पी ने धर्मेंद्र को याद कर फिल्म शोले में उनके किरदार वीरू के बारे में जिक्र किया है और बताया है कि किस तरह से वह इस कैरेक्टर के लिए कास्ट किए गए। आइए इस मामले को थोड़ा और विस्तार से जानते हैं-

    कैसे शोले के वीरू बने थे धर्मेंद्र

    शोले में धर्मेंद्र ने वीरू का आइकॉनिक रोल प्ले किया था। जिसे मूवी की रिलीज के 50 साल बाद भी याद किया जाता है। अब धर्मेंद्र के निधन के बाद उनका ये किरदार हमेशा-हमेशा के लिए अमर हो गया है। इस बीच एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में शोले के निर्देशक रमेश सिप्पी ने धर्मेंद्र को याद किया है और शोले में उनकी कास्टिंग को लेकर खुलकर बात की है। रमेश ने कहा है-

    sholay

    ''शोले में धर्मेंद्र की कास्टिंग पहले से ही तय थी। मैं इससे पहले उनके साथ सीता और गीता जैसी फिल्म बना चुका था और मैंने स्क्रिप्ट राइटर (सलीम खान-जावेद अख्तर) से पहले ही ये कह दिया था कि सीतार और गीता के तीन कलाकारों को मैं शोले में रिपीट करूंगा। जिनमें संजीव कुमार, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र का नाम शामिल था। जैसे-जैसे फिल्म की कहानी लिखी गई, उसमें जया बच्चन और अमिताभ बच्चन के किरदारों की एंट्री हुई और बाद में अमजद खान के गब्बर सिंह के रोल को फाइनल किया गया।''

    sholay (1)

    इस तरह से धर्मेंद्र शोले के वीरू बन पाए। इस बात में कोई दोहराए नहीं हैं कि शोले में धर्मेंद्र ने अपने दमदार अभिनय की छाप छोड़ी थी, जिसे हमेशा याद किया जाएगा। एक तरह से कहा जाए तो शोले का वीरू बनने के लिए ही धर्मेंद्र का जन्म हुआ था।

    धर्मेंद्र को लेकर बोले रमेश सिप्पी

    इसके अलावा शोले डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने धर्मेंद्र के निधन पर शोक जताया है और कहा है- आज धर्मेंद्र हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन वह शोले की जान थे, उन्होंने हर एक सीन को बड़े जोश और जज्बे के साथ पूरा किया था। फिर चाहें वह ट्रेन वाला सीन हो या फिर जय की मौत के बाद वीरू का वह गुस्सा, जिसने स्क्रीन को हिला कर रख दिया था।

