Sholay का 'वीरू' बनने के लिए हुआ था धर्मेंद्र का जन्म! डायरेक्टर ने कास्टिंग को लेकर खोला राज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सोमवार का दिन सिनेमा जगत के लिए बेहद बुरा रहा। बॉलीवुड के ही-मैन कहे जाने वाले अभिनेता धर्मेंद्र ने बीते दिन दुनिया को अलविदा कहा दिया। 89 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है और इंडस्ट्री में शोक की लहर छाई हुई है। हर कोई धर्मेंद्र से जुड़े किस्से कहानियों का जिक्र कर रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस बीच फिल्म शोले के निर्देशक रमेश सिप्पी ने धर्मेंद्र को याद कर फिल्म शोले में उनके किरदार वीरू के बारे में जिक्र किया है और बताया है कि किस तरह से वह इस कैरेक्टर के लिए कास्ट किए गए। आइए इस मामले को थोड़ा और विस्तार से जानते हैं-

कैसे शोले के वीरू बने थे धर्मेंद्र शोले में धर्मेंद्र ने वीरू का आइकॉनिक रोल प्ले किया था। जिसे मूवी की रिलीज के 50 साल बाद भी याद किया जाता है। अब धर्मेंद्र के निधन के बाद उनका ये किरदार हमेशा-हमेशा के लिए अमर हो गया है। इस बीच एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में शोले के निर्देशक रमेश सिप्पी ने धर्मेंद्र को याद किया है और शोले में उनकी कास्टिंग को लेकर खुलकर बात की है। रमेश ने कहा है-

इस तरह से धर्मेंद्र शोले के वीरू बन पाए। इस बात में कोई दोहराए नहीं हैं कि शोले में धर्मेंद्र ने अपने दमदार अभिनय की छाप छोड़ी थी, जिसे हमेशा याद किया जाएगा। एक तरह से कहा जाए तो शोले का वीरू बनने के लिए ही धर्मेंद्र का जन्म हुआ था।