    Dharmendra को याद कर इमोशनल हुए शाह रुख खान, बोले- 'आप अमर हैं'

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 08:02 AM (IST)

    दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra) का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। सुपरस्टार शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) ने धर्म पाजी की मौत को लेकर शोक जताया है और सोशल मीडिया पर एक भावुक करने वाला पोस्ट शेयर किया है। 

    शाह रुख खान और धर्मेद्र (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ्Dharmendra Death: 89 साल की उम्र में हिंदी सिनेमा के वरिष्ठ अभिनेता धर्मेंद्र ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। धर्मेंद्र का जाना सिनेमा जगत के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स उनके निधन पर दुख जाहिर कर रहे हैं। इस मामले में सुपरस्टार शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) ने भी हिंदी सिनेमा के ही-मैन के लिए शोक का भाव प्रकट किया है।

    शाह रुख खान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर धर्मेंद्र को याद किया है और उनके लिए अपने दिल की बात लिखी है। किंग खान का ये पोस्ट देख आपकी आंखे नम हो जाएंगी। 

    धर्मेंद्र के जाने से नम हुईं शाह रुख की आंखें

    24 नवंबर सोमवार को धर्मेंद्र ने आखिरी सांस ली। उनके अंतिम दर्शन में हिंदी सिनेमा जगत के तमाम सितारों का मेला लगा रहा। जिनमें सलमान खान, अमिताभ बच्चन, आमिर खान और शाह रुख खान जैसी कई हस्तियों के नाम शामिल रहे। ये धर्मेंद्र का स्टारडम ही था कि हर कोई उनका फैन था।

    srkdharmendra

    इस दौरान शाह रुख ने सोशल मीडिया पर भी धर्मेंद्र को अंतिम विदाई देते हुए याद किया है। उन्होंने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर ट्वीट कर लिखा है-

    ''रेस्ट इन पीस धर्म जी, आप मेरे लिए पिता समान थे। जिस तरह से आपने मुझे, प्यार और आशीर्वाद दिया, उसे लिए ताउम्र आपका धन्यवाद। आपका जाना न सिर्फ आपके परिवार के लिए बल्कि दुनियाभर के सिनेमा जगत के लिए एक बड़ा झटका है। आप अमर हैं और आपका आत्मा आपकी शानदार फिल्मों और आपके खूबसूरत परिवार के जरिए हमेशा जिंदा रहेगी। हमेशा प्यार।''

    इस मूवी में दिखेंगे शाह रुख खान

    कुछ इस तरह से शाह रुख खान ने धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी है। गौर करें शाह रुख खान की अपकमिंग मूवी की तरफ तो आने वाले समय में वह फिल्म किंग (King) में नजर आएंगे, जिसका डायरेक्शन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं।

