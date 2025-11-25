Dharmendra को याद कर इमोशनल हुए शाह रुख खान, बोले- 'आप अमर हैं'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ्Dharmendra Death: 89 साल की उम्र में हिंदी सिनेमा के वरिष्ठ अभिनेता धर्मेंद्र ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। धर्मेंद्र का जाना सिनेमा जगत के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स उनके निधन पर दुख जाहिर कर रहे हैं। इस मामले में सुपरस्टार शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) ने भी हिंदी सिनेमा के ही-मैन के लिए शोक का भाव प्रकट किया है।

24 नवंबर सोमवार को धर्मेंद्र ने आखिरी सांस ली। उनके अंतिम दर्शन में हिंदी सिनेमा जगत के तमाम सितारों का मेला लगा रहा। जिनमें सलमान खान, अमिताभ बच्चन, आमिर खान और शाह रुख खान जैसी कई हस्तियों के नाम शामिल रहे। ये धर्मेंद्र का स्टारडम ही था कि हर कोई उनका फैन था।

शाह रुख खान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर धर्मेंद्र को याद किया है और उनके लिए अपने दिल की बात लिखी है। किंग खान का ये पोस्ट देख आपकी आंखे नम हो जाएंगी।

इस दौरान शाह रुख ने सोशल मीडिया पर भी धर्मेंद्र को अंतिम विदाई देते हुए याद किया है। उन्होंने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर ट्वीट कर लिखा है-

Rest in Peace Dharam ji. You were nothing short of a father figure to me… thank u for showering me with blessings and love the way you did. An inconsolable and irreplaceable loss to not just his family, but to cinema and film lovers world over. You are immortal… and your soul… pic.twitter.com/Vsxe8C8qVZ — Shah Rukh Khan (@iamsrk) November 24, 2025

''रेस्ट इन पीस धर्म जी, आप मेरे लिए पिता समान थे। जिस तरह से आपने मुझे, प्यार और आशीर्वाद दिया, उसे लिए ताउम्र आपका धन्यवाद। आपका जाना न सिर्फ आपके परिवार के लिए बल्कि दुनियाभर के सिनेमा जगत के लिए एक बड़ा झटका है। आप अमर हैं और आपका आत्मा आपकी शानदार फिल्मों और आपके खूबसूरत परिवार के जरिए हमेशा जिंदा रहेगी। हमेशा प्यार।''

