    Dharmendra: धनबाद जेल गेट के पास धर्मेंद्र की शूटिंग देखने को टूट पड़े थे फैंस, भीड़ संभालना हो गया था मुश्किल

    By Tapas Banerjee Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 02:54 AM (IST)

    बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र की एक पुरानी घटना फिर से चर्चा में है। धनबाद में उनकी फिल्म की शूटिंग के दौरान प्रशंसकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। जेल गेट के पास हो रही शूटिंग को देखने के लिए लोग बेताब थे, जिससे स्थिति को संभालना मुश्किल हो गया था। पुलिस को भी भीड़ को नियंत्रित करने में काफी प्रयास करने पड़े थे।

    राजश्री-महमूद के साथ शूटिंग देखने को टूट पड़े थे फैंस

    तापस बनर्जी, धनबाद। चंद दिनों पहले मौत को मौत देकर हास्पिटल से जिंदा लौटे बालीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र ने आखिरकार सोमवार को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पूरा देश धर्मेंद्र से जुड़ी स्मृतियों को याद कर रहा है। धनबाद से भी धर्मेंद्र का नाता रहा है।

    धरम पाजी की यादें तोपचांची झील से जुड़ी हैं ही पर कम लोगों को ही जानकारी होगी कि फिल्म की शूटिंग धनबाद जेल गेट के पास भी हुई थी। धर्मेंद्र के साथ उस जमाने की खूबसूरत अभिनेत्री राजश्री और हास्य कलाकार महमूद भी धनबाद आए थे।

    1966 में आई थी फिल्म 'मोहब्बत जिंदगी है'

    धर्मेंद्र की फिल्म 'मोहब्बत जिंदगी है' साल 1966 में आई थी। कोयला मजदूरों पर बनी फिल्म की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र ने न केवल झील के पास काफी वक्त बिताया था बल्कि तैराकी के लिए भी उतर गए थे। फिल्म के गाने की शूटिंग भी तोपचांची झील की वादियों में की गई थी।

    धनबाद जेल के पास शूटिंग के दौरान भीड़ संभालना हो गया था मुश्किल

    धनबाद शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर होने के बाद भी फिल्म की शूटिंग के दौरान तोपचांची झील में धर्मेंद्र को चाहने वालों की भीड़ लग जाती थी। धर्मेंद्र, राजेश्वरी और महमूद जब धनबाद जेल गेट के पास शूटिंग करने पहुंचे तो भीड़ इस कदर उमड़ी कि संभालना मुश्किल हो गया था।

    कोई धर्मेंद्र से ऑटोग्राफ लेने को हाथ बढ़ा रहा था तो कोई अभिनेत्री राजश्री को टकटकी निगाहों से निहार रहा था। आंखों को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि धर्मेंद्र जैसे अभिनेता बिल्कुल पास हैं।

    पूरी टीम के साथ मैथन भी गए थे धर्मेंद्र, किया था नौकायान

    शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र पूरी टीम के साथ मैथन भी गए थे। मैथन डैम की वादियों को निहारने के साथ ही मैथन डैम में राजश्री समेत अन्य के साथ नौकायान का लुत्फ भी उठाया था। उन्हें देखने मैथन और आसपास के साथ बंगाल के लोग भी मैथन डैम पहुंचे थे।

    मटकुरिया रोड के रजनी मोटर के मालिक अभिनेता मनमोहन भी थे फिल्म का हिस्सा

    इस फिल्म के साथ धनबाद का और भी गहरा नाता इसलिए जुड़ गया क्योंकि मटकुरिया रोड के रजनी मोटर के तात्कालिक मालिक और मशहूर फिल्म अभिनेता मनमोहन भी इस फिल्म का हिस्सा थे। मनमोहन ने मनोज कुमार के साथ गुमनाम समेत राजेश खन्ना व बालीवुड के अन्य दिग्गज कलाकारों के साथ कई फिल्में की हैं।