'वीरू' के जाने से टूट गया 'जय' का दिल, आधी रात में धर्मेंद्र को याद कर भावुक हुए अमिताभ बच्चन

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिनेमा के जय-वीरू के तौर पर अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और धर्मेंद्र का जाना जाता था। फिल्म शोले (Sholay) में इन दोनों ने अपने-अपने किरदारों की ऐसी अमिट छाप छोड़ी, जो 50 सालों बाद भी अमर है। 24 नवंबर 2025 को शोले के जय वीरू की जोड़ी हमेशा-हमेशा के लिए टूट गई है। अभिनेता धर्मेंंद्र (Dharmendra Death) ने सोमवार को 89 साल की उम्र में आखिरी सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। धर्मेंद्र की मौत से अमिताभ बच्चन को गहरा सदमा पहुंचा और उनका दिल टूट गया है। अपने वीरू को याद करते हुए जय ने सोशल मीडिया पर एक भावुक करने वाला पोस्ट शेयर किया है।

धर्मेंद्र को याद कर इमोशनल हुए बिग बी अभिनेता धर्मेंद्र के निधन से सिनेमा जगत में मातम पसरा हुआ है। हर किसी फिल्मी सितारे और प्रशंसक की आंखें नम हैं। इस दौरान आधी रात पर अमिताभ बच्चन ने भी धर्म पाजी को याद किया है और दिल को छूने वाला एक ट्वीट अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर किया है। इस ट्वीट में अमिताभ ने लिखा है-

यह भी पढ़ें- जब धर्मेंद्र बोले...अरे! आप तो असली जाट अफसर निकले, इस पुलिस अधिकारी से थी खास दोस्ती ''एक और दिग्गज आज हमें छोड़कर चला, मैदान छोड़कर गया और अपने पीछे एक ऐसी खामोशी छोड़ गया है, जिसे सहा नहीं जा सकता। धर्म जी, अपने आप में महानता की मिसाल, जो न सिर्फ अपनी फेमस फिटनेस, बल्कि दिल की विशालता और सबसे प्यारी सादगी के लिए भी हमेशा याद किए जाएंगे। आप अपने साथ पंजाब के उस गांव की मिट्टी की खुशबू लाए थे। स्वभाव के प्रति सच्चाई पर डटे रहना, दशक दर दशक बदलते गए, लेकिन बिनी किसी विवाद के करियर में शानदार तरीके से आगे बढ़े। हर किसी में बदलाव आया, लेकिन उनमें नहीं। आपकी प्यारी मुस्कान, आकर्षण और गर्मजोशी दूर-दूर तक फैली हुई थी। मारे आस-पास की हवा खाली है, एक खालीपन जो हमेशा खाली रहेगा।''

T 5575 -

... another valiant Giant has left us .. left the arena .. leaving behind a silence with an unbearable sound ..



Dharam ji .. 🙏 🙏🙏



.. the epitome of greatness, ever linked not only for his renowned physical presence, but for the largeness of his heart , and its… — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) November 24, 2025 इस तरह से 83 साल के अमिताभ बच्चन को याद कर अपने दिल की बात लिखी है और हिंदी सिनेमा के इस दिग्गज को श्रद्धांजलि अर्पित की है।