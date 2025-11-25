Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'वीरू' के जाने से टूट गया 'जय' का दिल, आधी रात में धर्मेंद्र को याद कर भावुक हुए अमिताभ बच्चन

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 09:37 AM (IST)

    Dharmendra Died: दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन से सिनेमा जगत में शोक का माहौल बना हुआ है। धर्मेंद्र के जिगरी दोस्त और अभिनेता अमिताभ बच्चन भी ही-मैन के जाने से भावुक हो गए हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने 'वीरू' को याद किया है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    शोले के जय वीरू की जोड़ी (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिनेमा के जय-वीरू के तौर पर अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और धर्मेंद्र का जाना जाता था। फिल्म शोले (Sholay) में इन दोनों ने अपने-अपने किरदारों की ऐसी अमिट छाप छोड़ी, जो 50 सालों बाद भी अमर है। 24 नवंबर 2025 को शोले के जय वीरू की जोड़ी हमेशा-हमेशा के लिए टूट गई है। अभिनेता धर्मेंंद्र (Dharmendra Death) ने सोमवार को 89 साल की उम्र में आखिरी सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 

    धर्मेंद्र की मौत से अमिताभ बच्चन को गहरा सदमा पहुंचा और उनका दिल टूट गया है। अपने वीरू को याद करते हुए जय ने सोशल मीडिया पर एक भावुक करने वाला पोस्ट शेयर किया है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    धर्मेंद्र को याद कर इमोशनल हुए बिग बी

    अभिनेता धर्मेंद्र के निधन से सिनेमा जगत में मातम पसरा हुआ है। हर किसी फिल्मी सितारे और प्रशंसक की आंखें नम हैं। इस दौरान आधी रात पर अमिताभ बच्चन ने भी धर्म पाजी को याद किया है और दिल को छूने वाला एक ट्वीट अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर किया है। इस ट्वीट में अमिताभ ने लिखा है-

    dharmendraamitabh (1)

    यह भी पढ़ें- जब धर्मेंद्र बोले...अरे! आप तो असली जाट अफसर निकले, इस पुलिस अधिकारी से थी खास दोस्ती

    ''एक और दिग्गज आज हमें छोड़कर चला, मैदान छोड़कर गया और अपने पीछे एक ऐसी खामोशी छोड़ गया है, जिसे सहा नहीं जा सकता। धर्म जी, अपने आप में महानता की मिसाल, जो न सिर्फ अपनी फेमस फिटनेस, बल्कि दिल की विशालता और सबसे प्यारी सादगी के लिए भी हमेशा याद किए जाएंगे। आप अपने साथ पंजाब के उस गांव की मिट्टी की खुशबू लाए थे। स्वभाव के प्रति सच्चाई पर डटे रहना, दशक दर दशक बदलते गए, लेकिन बिनी किसी विवाद के करियर में शानदार तरीके से आगे बढ़े। हर किसी में बदलाव आया, लेकिन उनमें नहीं। आपकी प्यारी मुस्कान, आकर्षण और गर्मजोशी दूर-दूर तक फैली हुई थी। मारे आस-पास की हवा खाली है, एक खालीपन जो हमेशा खाली रहेगा।''

     

    इस तरह से 83 साल के अमिताभ बच्चन को याद कर अपने दिल की बात लिखी है और हिंदी सिनेमा के इस दिग्गज को श्रद्धांजलि अर्पित की है। 

    शोले के लिए याद किए जाएंगे धर्मेंद्र

    6 दशक से लंबे फिल्मी करियर में धर्मेंद्र ने एक से बढ़कर एक मूवी में काम किया था। लेकिन निर्देशक रमेश सिप्पी की फिल्म शोले के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। जिस तरह से उन्होंने वीरू के किरदार का अदा किया था, वह फैंस के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। 

    यह भी पढ़ें- Dharmendra को याद कर इमोशनल हुए शाह रुख खान, बोले- 'आप अमर हैं'