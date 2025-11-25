65 साल का करियर, 300 से ज्यादा मूवीज, फिर भी कभी नंबर-1 नहीं बन पाए थे धर्मेंद्र
बीते सोमवार को दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में देहांत हो गया। 65 साल तक सिनेमा जगत में एक्टिव रहने वाले धर्मेंद्र कभी खुद को नंबर-1 नहीं मानते थे। इसके पीछे की वजह उन्होंने एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान खुद बताई थी।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दिल भी तेरा हम भी तेरे फिल्म को साल 1960 में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। इस मूवी के जरिए अभिनेता धर्मेंद्र ने हिंदी सिनेमा में कदम रखा और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। करीब 65 साल तक बॉलीवुड में राज करने वाले धर्मेंद्र ने 24 नवंबर 2025 को इस दुनिया को हमेशा-हमेशा के लिए अलविदा कहा दिया।
बतौर सफल अभिनेता सिनेमा जगत में धर्मेंद्र की विरासत की खूब चर्चा की जा रही है। लेकिन, क्या आप ये जानते हैं कि वह कभी भी खुद को नंबर-1 नहीं मानते थे। इस मामले को लेकर उन्होंने एक मीडिया इंटरव्यू में खुलकर बात की थी।
क्यों खुद को नबंर-1 नहीं मानते थे धर्मेंद्र?
धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा के लीजेंडरी एक्टर और महान कलाकारों में से एक थे। उनका स्टारडम काफी बड़ा था, जिसकी धाक पूरी दुनिया में बनी हुई थी। बॉलीवुड का सुपरस्टार होने के बावजूद धर्मेंद्र अपने आपको इंडस्ट्री में कभी भी नंबर-1 नहीं मानते थे। इसको लेकर उन्होंने 1986 में टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में खुलकर बात की थी।
उस दौरान धर्मेंद्र का एक्टिंग करियर 2 दशक से ज्यादा लंबा सफर तय कर चुका था और उन्होंने यादों की बारात, शोले और धर्म-वीर जैसी कई सुपरहिट फिल्मों के जरिए अपनी छाप छोड़ी। उस मीडिया इंटरव्यू में धर्मेंद्र से नंबर-1 होने को लेकर सवाल पूछा गया, जिस पर एक्टर ने खुलकर जवाब दिया और कहा-
यह भी पढ़ें- 'वीरू' के जाने से टूट गया 'जय' का दिल, आधी रात में धर्मेंद्र को याद कर भावुक हुए अमिताभ बच्चन
''लोगों की तरफ से मुझे बेशुमार प्यार मिला, हालांकि, मैं कभी नंबर-1 नहीं बन पाया। इसके पीछे का कारण ये है कि मैंने एक्टिंग को कभी प्रोफेशन नहीं माना, बल्कि इसे सपने के सच होने जैसा देखा। एक सुपरस्टार बनने के लिए आपको बहुत महत्वाकांक्षी होना पड़ता है, जो शायद मैं कभी नहीं रहा।''
इसके अलावा धर्मेंद्र ने ये भी बताया था कि वह स्कूल टाइम में टॉपर हुआ करते थे और उन्होंने पढ़ाई को छोड़कर एक्टिंग में करियर बनाना उचित समझा था।
65 साल के करियर में 300 से ज्यादा मूवीज
धर्मेंद्र ने बेशक कभी खुद को नंबर-1 नहीं बना माना, लेकिन उनका सुनहर एक्टिंग करियर उनके सुपरस्टार होने के गवाही चीख-चीखकर देता है। 1960 से लेकर 2025 तक वह 300 से अधिक मूवीज में नजर आए। इस दौरान उन्होंने कई सुपरहिट मूवीज के जरिए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।