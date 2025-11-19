मिथुन की फिल्म का गाना गाते वक्त रोने लगे थे Kishore Kumar, सुनकर निकल आएंगे आपके भी आंसू

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा के इतिहास के कई सुपरहिट गानों के पीछे अनसुने किस्से छिपे हुए हैं, जिनके बारे में जानकर फैंस को हैरानी होती है। इसी आधार पर आज हम आपको लीजेंडरी सिंगर किशोर कुमार (Kishore Kumar) के एक ऐसे दर्द भरे नगमे के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे गाते वक्त खुद किशोर दा की आंखों से आंसू बहने लगे थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इतना ही नहीं अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती (Mithun Chakraborty) की फिल्म ने नाता रखने वाले इस सॉन्ग सुनकर आप भी इमोशनल हो जाएंगे। ऐसे में आइए जानते हैं कि यहां कौन से गाने के बारे में जिक्र किया जा रहा है, जिसे किशोर कुमार ने अपनी रूहानी आवाज में गाया था।

36 साल बाद भी अमर किशोर दा का ये गीत बतौर सिंगर किशोर कुमार का सिंगिंग करियर हिंदी सिनेमा में काफी शानदार रहा। राजेश खन्ना से लेकर अमिताभ बच्चन जैसे स्टार्स को आवाज देने वाले किशोर दा ने एक से बढ़कर एक गीत गाकर श्रोताओं के दिलों का सुकून पहुंचाया था। इस दौरान उन्होंने एक्टर मिथुन चक्रवर्ती की कई फिल्मों के सॉन्ग को भी अपनी आवाज दी थी। उनमें से एक मूवी दाता (Daata) रही थी, जिसे 1989 में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था।

बताया जाता है कि इस गाने की रिकॉर्डिंग के वक्त किशोर दा भावुक हो गए थे और वह अपने आंसूओं को बहने से नहीं रोक पाए थे। बहन की शादी की वक्त फिल्माया गया दाता का ये गीत आज भी खूब सुनने को मिलता है। इतना ही नहीं अगर आप भी बाबुल का ये घर बहना सुन लेंगे तो आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी।