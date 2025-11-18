जब बी-ग्रेड फिल्मों के हीरो बने थे मिथुन चक्रवर्ती, 'डिस्को डांसर' का स्टारडम देख चौंधिया गई थी ये हीरोइन!

Language
    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 11:59 AM (IST)

    मिथुन चक्रवर्ती की एक अलग फैन फॉलोइंग रही है। मिथुन चक्रवर्ती ने कई दमदार फिल्मों में भी काम किया है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब मिथुन ने कुछ अलग और थोड़े लो-बजट वाली फिल्मों में भी काम किया। इसी के चलते उन्हें बी-ग्रेड एक्टर तक कहा जाने लगा था। बॉलीवुड की एक दिग्गज एक्ट्रेस मिथुन को बी-ग्रेड एक्टर समझ रही थीं। क्या है ये पूरा किस्सा, आइए जानते हैं...

    जब बी-ग्रेड फिल्मों में काम करने को मजबूर हुए मिथुन!

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती (Mithun Chakraboty) उन कलाकारों में से हैं, जिन्होंने पर्दे पर एक्शन भी बखूबी निभाया तो अपने संजीदगी वाले किरदारों से लोगों का दिल भी जीता। मिथुन चक्रवर्ती की एक अलग फैन फॉलोइंग रही है। इसके अलावा मिथुन चक्रवर्ती ने कई दमदार फिल्मों में भी काम किया है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब मिथुन ने कुछ अलग और थोड़े लो-बजट वाली फिल्मों में भी काम किया। ये वक्त था जब मिथुन बॉलीवुड की लीग से हटकर फिल्मों में काम कर रहे थे। इसी के चलते उन्हें बी-ग्रेड एक्टर तक कहा जाने लगा था और वो फिल्में भी कुछ ऐसी ही मानी जा रही थीं। इसी बीच बॉलीवुड की एक दिग्गज एक्ट्रेस मिथुन को बी-ग्रेड एक्टर समझने लगी थी। क्या है ये पूरा किस्सा, आइए जानते हैं...

    जब ढलान पर आया मिथुन का करियर
    वो साल था 1976 का और इसी साल बॉलीवुड में एंट्री हुई मिथुन चक्रवर्ती की। मिथुन ने फिल्म मृगया से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके कुछ सालों बाद वह हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लोकप्रिय एक्टर्स में शुमार हो गए थे। कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में मिथुन दा ने काम किया। इसके बाद 90 के दशक का वो दौर आया जब बॉलीवुड में मिथुन का करियर कुछ खास नहीं चल रहा था। इस बीच मिथुन ऊटी चले गए।

    यहां मिथुन का एक होटल और रिसॉर्ट हुआ करता था। इसी दौरान मिथुन मुंबई को छोड़कर ऊटी में जाकर बस गए। यहीं पर मिथुन ने अपना होटल बिजनेस शुरू कर दिया। बिजनेस के साथ-साथ मिथुन ने यह भी तय किया कि अब वो जो भी फिल्में करेंगे, वो यहीं पर करेंगे। मिथुन ने इस दौरान कई बैक टू बैक फिल्में साइन कर लीं। हालांकि इन फिल्मों का बजट बहुत कम हुआ करता था और इन फिल्मों की शूटिंग मिथुन के रिसॉर्ट में ही की गई। खुद मिथुन ने इसकी इजाजत दी थी।

    मिथुन के बेटे ने खोला था राज
    मिथुन ने करीब यहां 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और इसके चलते उन्हें बी-ग्रेड एक्टर माना जाने लगा। मिथुन के बेटे ने खुद एक इंटरव्यू में इस पर एक बार बात की थी। मिथुन के बेटे नामाशी ने बताया था कि,

    90 के दशक के दौरान पापा का करियर नीचे जा रहा था। उस वक्त उन्होंने ऊटी में लो-बजट एक्शन फिल्में करनी शुरू कीं। उन्होंने ऊटी में करीब 100 फिल्में कीं और मीडिया ने उन्हें बी-ग्रेड एक्टर कह दिया। हर तरीके से उनकी फिल्मों को नीचा दिखाया। लेकिन हकीकत तो यह है कि ऊटी में रहकर उन्होंने 100 फिल्में कीं, ये किसी ने नहीं कहा, बस उनकी इमेज खराब की गई कि वो एक बी-ग्रेड हीरो बन गए हैं। ऊटी में रहकर उन्होंने अपनी खुद की इंडस्ट्री बना ली, लेकिन मीडिया ने उनके खिलाफ रही, हालांकि इन फिल्मों को भी लोगों ने पसंद किया।

    मिथुन की कई फिल्में जैसे 'वतन के रखवाले', 'स्वर्ग से सुंदर', 'जाल', 'प्यार झुकता नहीं', 'प्यार का मंदिर', 'अग्निपथ', 'प्यार के दो पल', 'वक्त की आवाज', 'प्रेम प्रतिज्ञा' जैसी फिल्मों की शूटिंग ऊटी में ही हुई है।

    टीना मुनिम ने मिथुन को समझ बैठी थीं बी-ग्रेड हीरो
    मिथुन जिस वक्त इंड्स्ट्री में काम कर रहे थे, तो उस दौरान वो अलग फिल्में भी करते थे। वो एक्शन हीरो के तौर पर लो-बजट फिल्मों में काम करते थे। जब एक्ट्रेस टीना मुनिम को मिथुन के साथ एक फिल्म ऑफर हुई तो उन्हें लगा कि मिथुन एक बी-ग्रेड हीरो हैं। 

    दरअसल साल 1984 में फिल्म वॉन्टेड में टीना और मिथुन की जोड़ी नजर आई थी। इस फिल्म से पहले टीना मुनीम के नजर में मिथुन की इमेज काफी अलग थी, उन्हें लगता था कि मिथुन एक बी-ग्रेड फिल्मों के हीरो हैं। लेकिन जब मिथुन चक्रवर्ती को स्टारडम मिला तो ये देख टीना भी दंग रह गईं थीं।

    मिथुन चक्रवर्ती ने अपने करियर में करीब 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने बंगाली फिल्मों में भी काम किया है। इसके अलावा टीवी पर भी कई शोज में जज के तौर पर नजर आए हैं और दर्शकों ने हमेशा से ही मिथुन को एक्शन हीरो के तौर पर पसंद किया है।