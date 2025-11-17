Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जब यश चोपड़ा ने किया था Mohammed Rafi का अपमान, नाराज हो गए थे सिंगर किशोर कुमार

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 11:43 AM (IST)

    यश चोपड़ा हिंदी सिनेमा के दिग्गज फिल्ममेकर रहे थे। आज हम आपको एक ऐसा किस्सा बताने जा रहे हैं, जब यश चोपड़ा (Yash Chopra) ने किशोर कुमार के सामने सिंगर मोहम्मद रफी (Mohammed Rafi) का अपमान किया था। 

    prefferd source google
    Hero Image

    यश चोपड़ा, किशोर कुमार और मोहम्मद रफी (फोटो क्रेडिट- AI)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मोहम्मद रफी और किशोर कुमार (Kishore Kumar) न सिर्फ हिंदी सिनेमा के दिग्गज फनकार थे, बल्कि असल जिंदगी में ये दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी हुआ करते थे। आज हम आपको इन दोनों की दोस्ती से जुड़ा एक ऐसा किस्सा बताने जा रहे हैं, जिसकी चर्चा हिंदी सिनेमा के इतिहास में बहुत कम जाती है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बात उस दौरान की है, जब फिल्म निर्देशक यश चोपड़ा (Yash Chopra) ने किशोर कुमार के सामने रफी साहब का अपमान कर दिया था और ये किशोर दा बर्दाश्त नहीं कर पाए। पूरा मामला क्या था, आइए इस लेख में विस्तार से जानते हैं- 

    इस गाने की रिकॉर्डिंग का किस्सा

    साल 1976 में ऋषि कपूर, शशि कपूर, नीतू सिंह और राखी गुलजार स्टारर फिल्म दूसरा आदमी के गानों की तैयारी की जा रही थी। फिल्म का निर्देशन डायरेक्टर रमेश तलवार ने किया, जबकि इसके निर्माता यश चोपड़ा थे। दूसरा आदमी के संगीतकार की जिम्मेदार राजेश रोशन को मिली हुई थी। मूवी में एक गाना था, जिसे किशोर कुमार और लता मंगेशकर को गाना था। उसके बोल थे- चल कहीं दूर निकल...(Chal Kahin Door Nikal)।

    mohammedrafi

    यह भी पढ़ें- आंसू निकाल देगा Mohammed Rafi का ये सैड सॉन्ग, 55 साल बाद भी नहीं घटी गाने की डिमांड

    इस सॉन्ग में एक फ्लैशबैक सीन्स को दर्शाया जाना था, जिसके लिए एक मेल सिंगर की आवाज की जरूरत थी। राजेश रोशन और किशोर दा ये चाहते थे कि वह आवाज मोहम्मद रफी (Mohammed Rafi) की होनी चाहिए। लेकिन यश चोपड़ा का मानना था कि इतने छोटे से अंतरे के लिए क्यों रफी साहब को परेशान किया जाए। 

    mohammedrafi (2)

    राजेश रोशन नहीं माने और मोहम्मद रफी इस गाने को अपनी आवाज देने के लिए रिकॉर्डिंग स्टूडियो बुला लिया। लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar), किशोर कुमार और मोहम्मद रफी जैसी तीनों दिग्गज गायकों की रुहानी आवाज स्टूडियो में गूंजने लगी। रिकॉर्डिंग शानदार रही और हर कोई तालियां बजाने लगा। यश चोपड़ा ने उसी दौरान तीनों सिंगर्स को सम्मानित करने का एलान किया और फूलों के गुलदस्ते मंगवाए। 

    यश चोपड़ा ने की थी घटिया हरकत

    इसके बाद यश चोपड़ा ने लता मंगेशकर को सबसे पहले फूलों को गुलदस्ता दिया। बीच में मोहम्मद रफी खड़े थे, लेकिन यश ने उनकी बजाय किशोर कुमार को पहले गुलदस्ता थमा दिया, ये देखकर किशोर दा नाराज हो गए और बोले ये आप क्या कर रहे हैं, पहले रफी साहब को आप ये गुलदस्ता दीजिए। लेकिन तब तक काफी देर गई थी और मोहम्मद रफी नाराज होकर स्टूडियो से बाहर निकल गए थे और इस तरह से यश चोपड़ा और सिंगर के बीच मतभेद पैदा हो गया था। 

    यह भी पढ़ें- जब मोहम्मद रफी पर भारी पड़े थे Kishore Kumar, राजेश खन्ना की फिल्म का ये भजन आज भी है अमर