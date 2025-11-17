जब यश चोपड़ा ने किया था Mohammed Rafi का अपमान, नाराज हो गए थे सिंगर किशोर कुमार

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मोहम्मद रफी और किशोर कुमार (Kishore Kumar) न सिर्फ हिंदी सिनेमा के दिग्गज फनकार थे, बल्कि असल जिंदगी में ये दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी हुआ करते थे। आज हम आपको इन दोनों की दोस्ती से जुड़ा एक ऐसा किस्सा बताने जा रहे हैं, जिसकी चर्चा हिंदी सिनेमा के इतिहास में बहुत कम जाती है।

बात उस दौरान की है, जब फिल्म निर्देशक यश चोपड़ा (Yash Chopra) ने किशोर कुमार के सामने रफी साहब का अपमान कर दिया था और ये किशोर दा बर्दाश्त नहीं कर पाए। पूरा मामला क्या था, आइए इस लेख में विस्तार से जानते हैं-

इस गाने की रिकॉर्डिंग का किस्सा साल 1976 में ऋषि कपूर, शशि कपूर, नीतू सिंह और राखी गुलजार स्टारर फिल्म दूसरा आदमी के गानों की तैयारी की जा रही थी। फिल्म का निर्देशन डायरेक्टर रमेश तलवार ने किया, जबकि इसके निर्माता यश चोपड़ा थे। दूसरा आदमी के संगीतकार की जिम्मेदार राजेश रोशन को मिली हुई थी। मूवी में एक गाना था, जिसे किशोर कुमार और लता मंगेशकर को गाना था। उसके बोल थे- चल कहीं दूर निकल...(Chal Kahin Door Nikal)।

राजेश रोशन नहीं माने और मोहम्मद रफी इस गाने को अपनी आवाज देने के लिए रिकॉर्डिंग स्टूडियो बुला लिया। लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar), किशोर कुमार और मोहम्मद रफी जैसी तीनों दिग्गज गायकों की रुहानी आवाज स्टूडियो में गूंजने लगी। रिकॉर्डिंग शानदार रही और हर कोई तालियां बजाने लगा। यश चोपड़ा ने उसी दौरान तीनों सिंगर्स को सम्मानित करने का एलान किया और फूलों के गुलदस्ते मंगवाए।