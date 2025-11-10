आंसू निकाल देगा Mohammed Rafi का ये सैड सॉन्ग, 55 साल बाद भी नहीं घटी गाने की डिमांड

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मोहम्मद रफी हिंदी सिनेमा के लोकप्रिय गायकों में से एक थे। निधन के करीब 45 साल बाद भी उनके द्वारा गाए गए गाने अमर है और श्रोता उन्हें सुनना पसंद करते हैं। बतौर सिंगर रफी साहब ने कई शानदार गीतों को अपनी आवाज दी थी, लेकिन सैड सॉन्ग्स के मामले गायक की आवाज में एक अलग सा जादू नजर आता था।

इस आधार पर आज हम आपके लिए मोहम्मद रफी (Mohammed Rafi Song) के एक बेस्ट सैड सॉन्ग के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे सुनने के बाद आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। आइए जानते हैं कि यहां कौन से गीत के बारे में जिक्र किया जा रहा है।

रफी साहब का सुपरहिट सैड सॉन्ग मोहम्मद रफी को हिंदी सिनेमा का लीजेंडरी सिंगर माना जाता था। उन्होंने अपने सिंगिंग करियर में एक से बढ़कर एक गीत को आवाज दी थी। उन्हीं शानदार गीतों में से एक के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसे 55 साल पहले आई अभिनेता शम्मी कपूर की मूवी के लिए उन्होंने गाया था। गाने के बोल हैं- तुम मुझे यूं भूला न पाओगे...(Tum Mujhe Yun Bhula Na Paoge)।

इस तरह से शम्मी कपूर पर फिल्माया गया गया मोहम्मद रफी का ये गाना एक कल्ट सॉन्ग बन गया। जब भी रफी साहब के सबसे बेहतरीन सैड सॉन्ग के बारे में जिक्र किया जाएगा, इस गीत का नाम उसमें जरूर शामिल होगा।