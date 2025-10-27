Mohammed Rafi के इस रोमांटिक सॉन्ग के आगे फेल हैं सैयारा के सभी गाने, 52 साल बाद भी बना हुआ नंबर-1
Mohammed Rafi सिनेमा जगत के वो गायक थे, जिनके गाने आज भी फैंस सुनना पसंद करते हैं। इस आधार पर हम आपको रफी साहब के एक ऐसे आइकॉनिक गीत के बारे में बताने जा रहे हैं, जो 52 साल बाद हर किसी को सुनना अच्छा लगता है। इस सॉन्ग को अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra) पर फिल्माया गया था।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पुराने गानों को सुनना श्रोताओं के दिलों को सुकून पहुंचाता है। खासतौर पर अगर वह गीत गायक मोहम्मद रफी (Mohammed Rafi) का हो। रफी साहब ने अपने 4 दशक के सिंगिंग करियर में एक से एक बेहतरीन गीत को मधुर आवाज दी, जिसके दम पर वे सॉन्ग आज भी पॉपुलर हैं।
इस आधार पर आज हम आपको रफी साहब के एक ऐसे गीत (Mohammed Rafi Song) के बारे में बताने जा रहे हैं, जो 52 साल बाद भी लोगों की जुबान पर आसानी से आ जाता है। इस गाने को अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra) पर फिल्माया गया था। ऐसे में आइए जानते हैं कि यहां कौन से गाने के बारे में जिक्र किया जा रहा है।
रफी साहब का आइकॉनिक सॉन्ग
40 साल तक बतौर गायक मोहम्मद रफी हिंदी सिनेमा में एक्टिव रहे। इस दौरान रोमांटिक से लेकर सैड सॉन्ग्स तक हर किस्म के गीतों को रफी साहब ने बखूबी गाया। ऐसे ही एक रोमांटिक गाने के बारे में आज हम आपसे जिक्र कर रहे हैं, जिसे 1973 में आई अभिनेता धर्मेंद्र की फिल्म के लिए उन्होंने गाया था।
50 सालों बाद आज भी मोहम्मद रफी के इस गाने को फैंस गुनगुनाते हुए नजर आते हैं, गीत के बोल हैं- आज मौसम बड़ा बेइमान... (Aaj Mausam Bada Beimaan Hai)। ये गाना फिल्म लोफर का है और सिंगर मोहम्मद रफी के सबसे शानदार गानों में से एक माना जाता है।
धर्मेंद्र और मुमताज पर वादियों में ये गीत फिल्माया गया था। जब भी मौसम सुहाना होता है, फैंस तुरंत ही इस गीत को गाने लगते हैं। गौर किया आज मौसम बड़ा बेइमान है के मेकिंग की तरफ तो संगीतकार लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल की जोड़ी ने इसे संगीत दिया। जबकि गीतकार आनंद बक्शी ने इसके बोल लिखे थे। इस रोमांटिक गाने के आगे सैयारा के सभी लव सॉन्ग धरे के धरे रह जाएंगे।
यूट्यूब पर हिट है धर्मेंद्र का गीत
धर्मेंद्र की लोफर फिल्म का ये गाना इतना ज्यादा कमाल का है कि इसका अंदाजा आप यूट्यूब पर मौजूद 74 मिलियन व्यूज के जरिए आसानी से लगा सकते हैं। इसके अलावा 3 लाख से ज्यादा लोगों ने आज मौसम बड़ा बेइमान है सॉन्ग को लाइक भी किया है। कुल मिलाकर कहा जाए तो मोहम्मद रफी का ये गीत अपने आप में बेहद खास है।
