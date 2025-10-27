Mohammed Rafi के इस रोमांटिक सॉन्ग के आगे फेल हैं सैयारा के सभी गाने, 52 साल बाद भी बना हुआ नंबर-1

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पुराने गानों को सुनना श्रोताओं के दिलों को सुकून पहुंचाता है। खासतौर पर अगर वह गीत गायक मोहम्मद रफी (Mohammed Rafi) का हो। रफी साहब ने अपने 4 दशक के सिंगिंग करियर में एक से एक बेहतरीन गीत को मधुर आवाज दी, जिसके दम पर वे सॉन्ग आज भी पॉपुलर हैं।

इस आधार पर आज हम आपको रफी साहब के एक ऐसे गीत (Mohammed Rafi Song) के बारे में बताने जा रहे हैं, जो 52 साल बाद भी लोगों की जुबान पर आसानी से आ जाता है। इस गाने को अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra) पर फिल्माया गया था। ऐसे में आइए जानते हैं कि यहां कौन से गाने के बारे में जिक्र किया जा रहा है।

रफी साहब का आइकॉनिक सॉन्ग 40 साल तक बतौर गायक मोहम्मद रफी हिंदी सिनेमा में एक्टिव रहे। इस दौरान रोमांटिक से लेकर सैड सॉन्ग्स तक हर किस्म के गीतों को रफी साहब ने बखूबी गाया। ऐसे ही एक रोमांटिक गाने के बारे में आज हम आपसे जिक्र कर रहे हैं, जिसे 1973 में आई अभिनेता धर्मेंद्र की फिल्म के लिए उन्होंने गाया था।

धर्मेंद्र और मुमताज पर वादियों में ये गीत फिल्माया गया था। जब भी मौसम सुहाना होता है, फैंस तुरंत ही इस गीत को गाने लगते हैं। गौर किया आज मौसम बड़ा बेइमान है के मेकिंग की तरफ तो संगीतकार लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल की जोड़ी ने इसे संगीत दिया। जबकि गीतकार आनंद बक्शी ने इसके बोल लिखे थे। इस रोमांटिक गाने के आगे सैयारा के सभी लव सॉन्ग धरे के धरे रह जाएंगे।