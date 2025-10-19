Mohammed Rafi का ये गान सुनकर फूट-फूटकर रोने लगेंगे आप, 48 साल बाद भी बना हुआ है बेस्ट सैड सॉन्ग

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पुराने समय में बतौर गायक मोहम्मद रफी (Mohammed Rafi) का दबदबा हिंदी सिनेमा में काफी ज्यादा था। रफी साहब ने 4 दशक से लंबे सिंगिंग करियर में एक से बेहतरीन गानों को अपनी मधुर आवाज दी थी, जो आज भी अमर हैं। इसी आधार पर हम आपको रफी साहब के सबसे यादगार सैड सॉन्ग (Mohammed Rafi Sad Song) के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका एक-एक बोल आपके दिल को चीर के रख देगा।

यही कारण है जो सिंगर मोहम्मद रफी का ये दर्द भरा गीत 48 साल बाद हर किसी की पहली पसंद बना हुआ है और खूब सुना जाता है। आइए जानते हैं कि यहां कौन से गाने के बारे में चर्चा हो रही है।

मोहम्मद रफी का आइकॉनिक सैड सॉन्ग गायक मोहम्मद रफी का सिंगिंग करियर 40 से लंबा चला था। इस दौरान उन्होंने हर थीम के गीतों को अपनी आवाज दी। लेकिन कुछ गाने ऐसे रहे, जो आइकॉनिक बन गए और श्रोता आज भी उन्हें सुनते हैं। ऐसा ही एक सॉन्ग 1977 में आई निर्देशक नासिर हुसैन की रोमांटिक फिल्म हम किसी से कम नहीं के लिए रफी साहब ने गया था। गाने के बोल हैं- क्या हुआ तेरा वादा...(Kya Hua Tera Wada)।

हम किसी से कम नहीं के इस गाने को गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा था, जबकि आर डी बर्मन के संगीत ने रही-बची कसर पूरी कर दी। क्या हुआ तेरा वादा मोहम्मद रफी द्वारा गाए गए कल्ट गानों में से एक है। इससे सुनने से यकीनन आपके खोये प्यार की पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी।