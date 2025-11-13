जब मोहम्मद रफी पर भारी पड़े थे Kishore Kumar, राजेश खन्ना की फिल्म का ये भजन आज भी है अमर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। किशोर कुमार और मोहम्मद रफी (Mohammed Rafi) हिंदी सिनेमा के दिग्गज फनकारों में एक थे। इन दोनों की रूहानी आवाज किसी भी गाने को हिट कराने का दमखम रखती थी। ये किशोर दा और रफी साहब की मधुर आवाज का ही कमाल है, जो इनके निधन के सालों बाद भी दोनों के गाने श्रोता सुनना पसंद करते हैं।

आज हम आपको मोहम्मद रफी और किशोर कुमार (Kishore Kumar) से जुड़ा एक रोचक किस्सा बताने जा रहे हैं। जब राजेश खन्ना (Rajesh Khanna) की एक फिल्म के लिए इन दोनों ने अलग-अलग गाने गाए। आलम ये रहा है कि किशोर दा का गीत रफी साहब के सॉन्ग पर भारी पड़ गया था। पूरा मामला क्या था, आइए इस लेख में विस्तार से जानते हैं-

किशोर दा का यादगार भजन दअरसल बात 70 के दशक की है, जब राजेश खन्ना हिंदी सिनेमा में सुपरस्टार के तौर पर उभर रहे थे। राजेश की सक्सेस में गायक किशोर कुमार का भी बड़ा हाथ माना जाता है, क्योंकि किशोर दा ने राजेश खन्ना के ज्यादातर हिट सॉन्ग को गाया था। एक तरह से वह राजेश की आवाज ही बन गए थे। साल 1971 में राजेश खन्ना की एक फिल्म रिलीज हुई, जिसका नाम था छोटी बहू।