Shweta Tiwari Photos: बेड पर लेटकर श्वेता तिवारी ने दिए किलर पोज, फोटोज देख यूजर्स बोले- अगर तुम मिल जाओ तो...

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कसौटी जिंदगी की टीवी सीरियल से फैंस के दिलों में अपनी खास पहचान बनाने वालीं श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) को भला कौन नहीं जानता। सोशल मीडिया पर वह काफी एक्टिव रहती हैं और आए दिन अपनी लेटेस्ट फोटोज-वीडियो के जरिए वाहवाही लूटती हुई नजर आती हैं। इस बीच टीवी एक्ट्रेस श्वेता की कुछ और फोटो सामने आई हैं, जिनमें वह बेड पर लेटकर कातिलाना पोज देती हुई दिखाई दे रही हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आलम ये है कि श्वेता तिवारी की हॉट तस्वीरें (Shweta Tiwari Hot Photos) सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है और फैंस उन पर तरह-तरह की कमेंट कर रहे हैं। आइए एक नजर श्वेता की प्यारी फोटोज पर डालते हैं-

सोशल मीडिया पर छाईं श्वेता तिवारी की तस्वीरें टीवी इंडस्ट्री की फेमस अदाकाराओं में श्वेता तिवारी का नाम शामिल रहता हैं। एक्टिंग करियर के अलावा अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी श्वेता काफी सुर्खियां बटोरती हैं। खासतौर पर अपनी सोशल मीडिया तस्वीरों को लेकर भी चर्चा में बनी रहती हैं।

अभिनेत्री के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर उनकी एक से बढ़कर एक फोटोज शामिल हैं, उनमें से कुछ अब जमकर वायरल हो रही हैं, जिनमें पिंक कलर का नाइटसूट में श्वेता तिवारी बेड पर लेटी हुई दिखाई दे रही हैं और हाथों किताब थामे हुए हैं। इस दौरान बेड पर श्वेता तिवारी किलर पोज देती हुई नजर आ रही हैं।