Shweta Tiwari Photos: बेड पर लेटकर श्वेता तिवारी ने दिए किलर पोज, फोटोज देख यूजर्स बोले- अगर तुम मिल जाओ तो...
छोटे पर्दे की फेमस एक्ट्रेस श्वेता तिवारी आए दिन चर्चा में बनी रहती हैं। मौजूदा समय में सोशल मीडिया पर पर उनकी बेडरूम फोटोज तेजी से वायरल हो रही हैं, ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कसौटी जिंदगी की टीवी सीरियल से फैंस के दिलों में अपनी खास पहचान बनाने वालीं श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) को भला कौन नहीं जानता। सोशल मीडिया पर वह काफी एक्टिव रहती हैं और आए दिन अपनी लेटेस्ट फोटोज-वीडियो के जरिए वाहवाही लूटती हुई नजर आती हैं। इस बीच टीवी एक्ट्रेस श्वेता की कुछ और फोटो सामने आई हैं, जिनमें वह बेड पर लेटकर कातिलाना पोज देती हुई दिखाई दे रही हैं।
आलम ये है कि श्वेता तिवारी की हॉट तस्वीरें (Shweta Tiwari Hot Photos) सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है और फैंस उन पर तरह-तरह की कमेंट कर रहे हैं। आइए एक नजर श्वेता की प्यारी फोटोज पर डालते हैं-
सोशल मीडिया पर छाईं श्वेता तिवारी की तस्वीरें
टीवी इंडस्ट्री की फेमस अदाकाराओं में श्वेता तिवारी का नाम शामिल रहता हैं। एक्टिंग करियर के अलावा अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी श्वेता काफी सुर्खियां बटोरती हैं। खासतौर पर अपनी सोशल मीडिया तस्वीरों को लेकर भी चर्चा में बनी रहती हैं।
अभिनेत्री के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर उनकी एक से बढ़कर एक फोटोज शामिल हैं, उनमें से कुछ अब जमकर वायरल हो रही हैं, जिनमें पिंक कलर का नाइटसूट में श्वेता तिवारी बेड पर लेटी हुई दिखाई दे रही हैं और हाथों किताब थामे हुए हैं। इस दौरान बेड पर श्वेता तिवारी किलर पोज देती हुई नजर आ रही हैं।
टीवी अदाकारा की इन लेटेस्ट फोटोज को देखकर फैंस की धड़कने तेज हो रही हैं और वह इन पर जमकर लाइक और कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने श्वेता की फोटो पर लिखा है-
''उफ्फ ये अदाएं उफ्फ ये मस्तियां.. इनको देखते ही डूब जाती है मेरी कश्तियां.. तुझे देख कर ही नींद उड़ जाती है। डर लगता है कहीं मिल न जाओ। अगर मिल गई तो बर्बाद होगी मेरी हश्तियां... इस तरह से तमाम यूजर्स श्वेता तिवारी की तस्वीरों को देखकर उनकी तारीफ में कसीदें पढ़ रहे हैं।
