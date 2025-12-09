Language
    Akshaye Khanna के लिए उठी ऑस्कर की मांग, Dhurandhar से मचा रहे तहलका

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 03:36 PM (IST)

    Akshaye Khanna In Dhurandhar: अक्षय खन्ना को रणवीर सिंह की 'धुरंधर' में रहमान डकैत के रोल के लिए बहुत अच्छे रिव्यू मिल रहे हैं। आम लोगों के साथ ही फिल ...और पढ़ें

    Hero Image

    'धुरंधर' से तहलका मचा रहे अक्षय खन्ना

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अक्षय खन्ना को आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' में रहमान डकैत के रोल में उनकी परफॉर्मेंस और लुक के लिए बहुत तारीफ मिल रही है। इंटरनेट पर फिल्म के कुछ सीन भरे पड़े हैं जिनमें इस टैलेंटेड एक्टर ने एक्टिंग की है। फैंस तो अक्षय की परफॉर्मेंस के दीवाने हो ही रहे हैं उनके साथ ही इंडस्ट्री की हस्तियां भी एक्टर की परफॉर्मेंस की तारीफ में पुल बांध रहे हैं। इसी बीच फिल्ममेकर फराह खान ने भी अक्षय की खूब तारीफ की है। बता दें फराह ने अक्षय खन्ना के साथ 'तीस मार खान' में काम किया है।

    फराह खान ने अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस की तारीफ की

    फराह खान ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक फैन एडिट रील पोस्ट की जिसमें 'धुरंधर' से अक्षय के सीक्वेंस और 'तीस मार खान' का एक सीन दिखाया गया है जिसमें अक्षय कुमार को उस फिल्म में खन्ना के कैरेक्टर को देखते हुए यह कहते हुए सुना जा सकता है, 'वो रहा मेरा सुपरस्टार, मेरा ऑस्कर'। रील पर लिखा था, 'धुरंधर में अक्षय खन्ना को रहमान डकैत के रोल में देखने के बाद हर कोई।' वहीं, फराह के कैप्शन में लिखा था, 'अक्षय खन्ना सच में ऑस्कर के हकदार हैं'। हालांकि, यह साफ नहीं है कि फिल्ममेकर ने फिल्म देखी है और एक्टर की तारीफ की है, या उन्होंने आम तौर पर उनकी वर्सटैलिटी और टैलेंट की तारीफ की है।

    akshaye khanna (2)

    'धुरंधर' के बारे में

    आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में हैं, उनके साथ इसमें संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और राकेश बेदी जैसे बड़े कलाकार भी हैं। फिल्म में सारा अर्जुन, रणवीर सिंह के अपोजिट नजर आ रही हैं। यह मूवी 5 दिसंबर, 2025 को थिएटर में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है।

     

    फराह खान के डायरेक्शन में बनी तीस मार खान में अक्षय कुमार, अक्षय खन्ना और कैटरीना कैफ लीड रोल में थे। सलमान खान और अनिल कपूर ने फिल्म में कैमियो किया था। यह मूवी 24 दिसंबर, 2010 को रिलीज हुई थी। मूवी में अक्षय ने आतिश कपूर का रोल किया था, जो एक सुपरस्टार है और ऑस्कर जीतना चाहता है।

