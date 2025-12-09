Akshaye Khanna के लिए उठी ऑस्कर की मांग, Dhurandhar से मचा रहे तहलका

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अक्षय खन्ना को आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' में रहमान डकैत के रोल में उनकी परफॉर्मेंस और लुक के लिए बहुत तारीफ मिल रही है। इंटरनेट पर फिल्म के कुछ सीन भरे पड़े हैं जिनमें इस टैलेंटेड एक्टर ने एक्टिंग की है। फैंस तो अक्षय की परफॉर्मेंस के दीवाने हो ही रहे हैं उनके साथ ही इंडस्ट्री की हस्तियां भी एक्टर की परफॉर्मेंस की तारीफ में पुल बांध रहे हैं। इसी बीच फिल्ममेकर फराह खान ने भी अक्षय की खूब तारीफ की है। बता दें फराह ने अक्षय खन्ना के साथ 'तीस मार खान' में काम किया है।

