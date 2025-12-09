Language
    Dhurandhar के वायरल डांस के पीछे है Akshaye Khanna का दिमाग, बॉबी देओल के 'जमाल कुडू' से हो रही तुलना

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 12:20 PM (IST)

    Akshaye Khanna Viral Dance Step: धुरंधर में लीड रोल तो रणवीर सिंह ने निभाया है लेकिन उनकी एक्टिंग के अलावा अक्षय खन्ना अपने किरदार के लिए चारों तरफ से ...और पढ़ें

    किसने की अक्षय खन्ना के FA9LA की कोरियोग्राफी?

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 5 दिसंबर को अपने प्रीमियर के बाद लगातार अच्छी कमाई कर रही है। आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इस स्पाई एक्शन थ्रिलर को न सिर्फ रणवीर की दमदार स्क्रीन प्रेजेंस के लिए तारीफ मिली है, बल्कि अक्षय खन्ना को रहमान डकैत के रोल के लिए भी चारों तरफ से सराहना मिल रही है। जिन्होंने एक खतरनाक पाकिस्तानी क्राइम लॉर्ड और पॉलिटिशियन का रोल निभाया है।

    मेकर्स ने किया ऑफिशियल वीडियो शेयर

    फिल्म के सबसे चर्चित सीन में से एक है अक्षय की बहरीन के रैप ट्रैक FA9LA में ड्रामैटिक एंट्री है, जो फिलहाल सोशल मीडिया पर छाई हुई है। इस सीन ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है, यह इतना फेमस हो गया कि मेकर्स ने इस चर्चा का फायदा उठाते हुए फिल्म का एक ऑफिशियल क्लिप X पर शेयर किया है।

     

    सोशल मीडिया पर मचा रहा तहलका

    वायरल हो रहे स्निपेट में अक्षय खन्ना, काले सूट में शानदार अंदाज में कार से बाहर निकलते हैं। वह एक इवेंट जैसी जगह पर जाते हैं, भीड़ का प्यार से 'सलाम' कहते हैं, और डांसर्स को ट्रेडिशनल डांस करते हुए देखते हैं। फिर एक्टर अपनी सीट पर जाने से पहले कुछ डांस स्टेप्स करके दर्शकों को सरप्राइज देते हैं। इस सीन के दौरान रणवीर सिंह भी फ्रेम शेयर करते हुए दिखते हैं। मेकर्स के पोस्ट के साथ एक मजेदार कैप्शन था, जिसमें लिखा था, 'आपने इसे वायरल कर दिया! तो अब यह आ गया है, शेर-ए-बलूच का एकदम ‘बैंग-र’!'

     

    फैंस को आई 'जमाल कुडू' की याद

    इंटरनेट पर एक्टर और इस जबरदस्त सीक्वेंस की तारीफों से कमेंट्स की बाढ़ आ गई। एक फैन ने लिखा, 'एकदम धमाकेदार। कमाल का कोरियोग्राफ और शूट किया गया। एक ने लिखा, 'वह साल में एक या दो बार आते हैं, लेकिन क्या एक्टर हैं। लाइमलाइट में नहीं रहते। बहुत, बहुत अंडररेटेड'। एक यूजर ने इसकी तुलना बॉबी देओल के जमाल कुडू से कर दी, लिखा, 'अक्षय खन्ना का जमाल कुडू मोमेंट आ गया है'। 

     

    वायरल डांस के पीछे है अक्षय खन्ना का दिमाग

    फिल्म में उजैर बलूच का रोल करने वाले एक्टर दानिश पंडोर ने बताया कि अक्षय ने अपने एंट्री सीन के लिए डांस को इम्प्रोवाइज किया था और इसमें कोई असली कोरियोग्राफी शामिल नहीं थी। दानिश ने बताया, 'उन्होंने यह सब खुद ही किया। पूरी कोरियोग्राफी हो रही थी और उसी बीच अक्षय सर ने आदित्य से पूछा, ‘क्या मैं डांस कर सकता हूं?’ आदित्य ने कहा, ‘जो भी तुम्हारा मन करे।’ तो यह कोई कोरियोग्राफी नहीं थी बल्कि अक्षय ने अपनी तरफ से ये डांस स्टेप्स करके एफर्ट डाला था जो अब लोगों को बहुत पसंद आ रहा है।

     

    क्या है FA9LA का मतलब?

    FA9LA, जिसका बहरीनी बोली में मतलब 'मस्ती का टाइम' या 'पार्टी' होता है, गल्फ-बेस्ड हिप-हॉप आर्टिस्ट फ्लिपराची ने गाया है और इसे 2024 में रिलीज किया गया था। धुरंधर में इसकी जगह की वजह से इस ट्रैक को अब फिर से अटेंशन मिल रहा है।

    पाकिस्तान में सेट धुरंधर एक भारतीय जासूस की कहानी है जो ल्यारी में मौजूद टेरर नेटवर्क में घुसपैठ करता है। रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना के साथ, फिल्म में संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, राकेश बेदी और डेब्यूटेंट सारा अर्जुन भी अहम रोल में हैं।

