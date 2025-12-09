Fact Check: रणवीर की Dhurandhar में 'डोंगा' बने हैं कॉमेडियन Kunal Kamra, क्या है सच्चाई?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह की धुरंधर 5 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई और कमाई के साथ-साथ यह अपने अलग-अलग किरदारों के लिए चर्चा भी बटोर रही है। अक्षय खन्ना के डांस से लेकर अर्जुन रामपाल के खूंखार लुक तक कई चीजें लोगों को फिल्म देखने के लिए एक्साइट कर रही। ऐसे में अब एक और किरदार की चर्चा ऑनलाइन जोर पकड़ रही है, फिल्म के किरदार डोंगा की।

धुरंधर में एक किरदार है डोंगा, जिसको देखकर लोग चौंक गए क्योंकि यह बिल्कुल कॉमेडियन कुणाल कामरा की तरह लग रहा है। जैसे ही लोगों ने इन्हें देखा, यह चर्चा तेज हो गई कि क्या कुणाल ने धुरंधर में काम किया है। आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की सच्चाई।

Kunal Kamra did a good job in Dhurandhar and was genuinely impressive in climax. pic.twitter.com/37wprC0034 — Jagat Pal (@JagatPal06) December 9, 2025 'धुरंधर' में कुणाल कामरा ने किया है काम? रणवीर सिंह स्टारर में डोंगा के किरदार को भी खूब पसंद किया जा रहा है और इस कैरेक्टर का लुक कुणाल कामरा से काफी मिलता जुलता है। जिससे लोग कंफ्यूज हो गए कि क्या सच में धुरंधर में कॉमेडियन ने काम किया है। लेकिन आपको बता दें कि यह किरदार कुणाल कामरा ने नहीं निभाया है। दरअसल डोंगा का किरदार नवीन कौशिक ने निभाया है।

रणबीर कपूर की फिल्म से मिला बड़ा ब्रेक नवीन कौशिक ने यश राज फिल्म्स की रॉकेट सिंह से बॉलीवुड में अपनी असली शुरुआत की जिसमें रणबीर कपूर ने लीड रोल प्ले किया था। अब तक वे दर्जन भर से ज्यादा फिल्मों में काम चुके हैं और धुरंधर में उनकी परफॉर्मेंस को काफी सराहा जा रहा है।