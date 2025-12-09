Language
    Fact Check: रणवीर की Dhurandhar में 'डोंगा' बने हैं कॉमेडियन Kunal Kamra, क्या है सच्चाई?

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 10:22 AM (IST)

    Kunal Kamra In Dhurandhar: रणवीर सिंह के अलावा धुरंधर में अक्षय खन्ना, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और संजय दत्त के किरदारों की भी खूब तारीफ हो रही है। वही ...और पढ़ें

    Hero Image

    क्या रणवीर की धुरंधर में कुणाल कामरा ने किया है काम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह की धुरंधर 5 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई और कमाई के साथ-साथ यह अपने अलग-अलग किरदारों के लिए चर्चा भी बटोर रही है। अक्षय खन्ना के डांस से लेकर अर्जुन रामपाल के खूंखार लुक तक कई चीजें लोगों को फिल्म देखने के लिए एक्साइट कर रही। ऐसे में अब एक और किरदार की चर्चा ऑनलाइन जोर पकड़ रही है, फिल्म के किरदार डोंगा की।

    धुरंधर में एक किरदार है डोंगा, जिसको देखकर लोग चौंक गए क्योंकि यह बिल्कुल कॉमेडियन कुणाल कामरा की तरह लग रहा है। जैसे ही लोगों ने इन्हें देखा, यह चर्चा तेज हो गई कि क्या कुणाल ने धुरंधर में काम किया है। आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की सच्चाई।

     

    'धुरंधर' में कुणाल कामरा ने किया है काम?

    रणवीर सिंह स्टारर में डोंगा के किरदार को भी खूब पसंद किया जा रहा है और इस कैरेक्टर का लुक कुणाल कामरा से काफी मिलता जुलता है। जिससे लोग कंफ्यूज हो गए कि क्या सच में धुरंधर में कॉमेडियन ने काम किया है। लेकिन आपको बता दें कि यह किरदार कुणाल कामरा ने नहीं निभाया है। दरअसल डोंगा का किरदार नवीन कौशिक ने निभाया है।

    कौन हैं नवीन कौशिक?

    दिल्ली के रहने वाले एक्टर नवीन कौशिक ने 1999 में 17 साल की उम्र से दिल्ली थिएटर में काम करना शुरू किया। मिस्टर एनके शर्मा के अंडर काम करते हुए, नवीन ने एक्टिंग की ट्रेनिंग शुरू की, जिसके बाद वे 2009 में मुंबई चले गए। डॉक्टर्स के बेटे, नवीन स्कूल में हमेशा एक्स्ट्रा करिकुलर आर्ट्स से जुड़े रहते थे। दिल्ली के जनरल राज स्कूल में पढ़ते हुए उन्हें अपने पैशन का पता चला।

    रणबीर कपूर की फिल्म से मिला बड़ा ब्रेक

    नवीन कौशिक ने यश राज फिल्म्स की रॉकेट सिंह से बॉलीवुड में अपनी असली शुरुआत की जिसमें रणबीर कपूर ने लीड रोल प्ले किया था। अब तक वे दर्जन भर से ज्यादा फिल्मों में काम चुके हैं और धुरंधर में उनकी परफॉर्मेंस को काफी सराहा जा रहा है।

    धुरंधर को आदित्य धर ने लिखा, निर्देशित किया और प्रोड्यूस किया है। इसमें रणवीर सिंह ने लीड रोल प्ले किया है वहीं अक्षय खन्ना, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, सारा अर्जुन, राकेश बेदी जैसे कलाकार अहम किरदारों में हैं। यह 5 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई है और इसका दूसरा पार्ट मार्च 2026 में रिलीज होगा।

