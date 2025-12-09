Dhurandhar Box Office: 'धुरंधर' की आग से धुआं-धुआं हुआ बॉक्स ऑफिस, Ranveer Singh ने अपनी ही 10 फिल्मों को छोड़ा पीछे

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह ने धुरंधर के साथ बड़े पर्दे पर जोरदार वापसी की है। उनकी पिछली फिल्म 2023 में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी रिलीज हुई थी जो कि बॉक्स ऑफिस पर हिट थी। लेकिन पद्मावत और सिम्बा के बाद रणवीर एक ब्लॉकबस्टर के लिए तरस गए थे। अब लगता है कि उनकी ये इच्छा पूरी हो सकती है क्योंकि धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है।

'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सैकनिल्क के मुताबिक रणवीर सिंह की धुरंधर ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 28.60 करोड़ रुपये के कलेक्शन के साथ शानदार ओपनिंग की। इसी के साथ यह रणवीर सिंह के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग भी साबित हुई। इसके पहले उनकी पद्मावत ने 24 करोड़ रुपये की ओपनिंग की थी और सिंबा ने 20 करोड़ की।