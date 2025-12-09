Dhurandhar Box Office: 'धुरंधर' की आग से धुआं-धुआं हुआ बॉक्स ऑफिस, Ranveer Singh ने अपनी ही 10 फिल्मों को छोड़ा पीछे
Dhurandhar Box Office: रणवीर सिंह की धुरंधर की चारों तरफ चर्चा है और यह बॉक्स ऑफिस पर भी धमाल मचा रही है। अपने करियर की बेस्ट ओपनिंग देने के बाद रणवीर ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह ने धुरंधर के साथ बड़े पर्दे पर जोरदार वापसी की है। उनकी पिछली फिल्म 2023 में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी रिलीज हुई थी जो कि बॉक्स ऑफिस पर हिट थी। लेकिन पद्मावत और सिम्बा के बाद रणवीर एक ब्लॉकबस्टर के लिए तरस गए थे। अब लगता है कि उनकी ये इच्छा पूरी हो सकती है क्योंकि धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है।
'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
सैकनिल्क के मुताबिक रणवीर सिंह की धुरंधर ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 28.60 करोड़ रुपये के कलेक्शन के साथ शानदार ओपनिंग की। इसी के साथ यह रणवीर सिंह के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग भी साबित हुई। इसके पहले उनकी पद्मावत ने 24 करोड़ रुपये की ओपनिंग की थी और सिंबा ने 20 करोड़ की।
रणवीर ने अपनी ही 11 फिल्मों को छोड़ा पीछे
बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट की मानें तो सिर्फ चार दिनों में रणवीर सिंह ने अपनी ही 10-11 फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है। जिनमें सर्कस (35 करोड़), जयेश भाई जोरदार (15 करोड़), 83 (109 करोड़), बेफिक्रे (60 करोड़ रुपये), दिल धड़कने दो (76.88 करोड़ रुपये), किल दिल (33.14 करोड़), गुंडे (78 करोड़ रुपये), गोलियों की रासलीला राम-लीला (116 करोड़ रुपये), लूटेरा (29 करोड़), लेडिज वर्सेज रिकी बहल (32.97 करोड़), बैंड बाजा बारात (17 करोड़) शामिल हैं।
रणवीर सिंह की टॉप 5 फिल्में
पद्मावत- 302. 15 करोड़ रुपये
सिम्बा- 240.31 करोड़ रुपये
धुरंधर- 185.5 करोड़ रुपये (अब तक, वर्ल्डवाइड)
बाजीराव मस्तानी- 184.2 करोड़ रुपये
रॉकी और रानी की प्रेम कहानी- 153.60 करोड़ रुपये
धुरंधर कलेक्शन डे 4 (सैकनिल्क के मुताबिक)
डे 1- 28 करोड़ रुपये
डे 2- 32 करोड़ रुपये
डे 3- 43 करोड़ रुपये
डे 4- 23 करोड़ रुपये
टोटल कलेक्शन-126 करोड़ रुपये
वर्ल्डवाइड कलेक्शन- 185 करोड़ रुपये
धुरंधर 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और इसने 4 दिनों में ही बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी है। इसके एक पार्ट का बजट 250 करोड़ रुपये है और इसकी कमाई की रफ्तार दिखाती है कि यह आंकड़ा जल्द ही अचीव हो जाएगा। फिल्म में रणवीर सिंह के साथ अक्षय खन्ना, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और संजय दत्त ने अहम किरदार निभाए हैं।
