Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'रहमान डकैत' बनने से पहले इन फिल्मों में फैलाई दहशत, Akshaye Khanna के 5 धुरंधर किरदार

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 02:09 PM (IST)

    धुरंधर में रहमान डकैत की भूमिका निभाने वाले अभिनेता अक्षय खन्ना की तारीफ हर जगह की जा रही है। ऐसे में हम आपको उनके 5 नेगेटिव किरदार के बारे में बताने ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    अक्षय खन्ना के नेगेटिव रोल (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ''कुछ ही देर की खामोशी है। फिर कानों में एक शोर आएगा। तुम्हारा तो सिर्फ वक्त आया है, हमारा तो दौर आएगा।''- ये पंक्तियां फिलहाल हिंदी सिनेमा के अभिनेता अक्षय खन्ना के लिए एकदम फिट बैठती हैं। मौजूदा समय में फिल्म धुरंधर में पाकिस्तानी गैंगस्टर रहमान डकैत का नेगेटिव रोल अदा कर अक्षय ने एक्टिंग की परिभाषा को बदलकर रख दिया और हर तरफ उनके खलनायक किरदार की चर्चा हो रही है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कभी लीड रोल के तौर पर फिल्में करने वाले अक्षय खन्ना आज बॉलीवुड के एकमात्र ऐसे कलाकार हैं, जो विलेन की भूमिका में सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। इस आधार पर हम आपको उनके 5 ऐसे नेगेटिव किरदार के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके दम पर उन्होंने ऑडियंस का दिल जीता था। 

    हमराज (Humraaz)

    आपको ये जानकार हैरानी होगी अक्षय खन्ना ने फिल्मों में विलेन बनना हाल फिलहाल शुरू नहीं किया है। बल्कि वह साल 2002 में आई मूवी हमराज में नेगेटिव रोल प्ले कर चुके हैं। बॉबी देओल और अमीषा पटेल की लव ट्रायंगल वाली इस मूवी में उन्होंने करण मल्होत्रा का किरदार अदा किया था।

    akshaykhannavillain (1)

    यह भी पढ़ें- हीरो रहते नहीं मिला वो मुकाम, अब विलेन बनकर जीत रहे सबका दिल, Akshaye Khanna की ऐसे बदली किस्मत

    रेस (Race)

    हमराज के बाद साल 2006 में आई फिल्म रेस में अक्षय खन्ना खलनायक अवतार देखने को मिला था। सैफ अली खान स्टारर इस मूवी में अक्षय ने राजीव सिंह का कैरेक्टर प्ले किया था। रेस में अपने दमदार अभिनय के लिए अक्षय की खूब तारीफ हुई थी। 

    akshayekhanna (1)

    ढिशूम (Dishoom)

    जॉन अब्राहम और वरुण धवन स्टारर मूवी ढिशूम में अक्षय खन्ना ने विलेन वाघा का भूमिका निभाई थी। इस मूवी में उनकी एक्टिंग की काफी प्रशंसा की थी और अपने कैरेक्टर के दम पर वह जॉन और वरुण पर भारी पड़े थे। 

    akshaykhannavillain (3)

    छावा (Chhaava)

    इस साल आई फिल्म छावा में अक्षय खन्ना ने मुगल शासक औरेंगजेब का किरदार अदा कर नेगेटिव रोल के स्तर को थोड़ा और ऊपर उठा दिया। जहां संभाजी महाराज की भूमिका के लिए विक्की कौशल की जमकर प्रशंसा हुई, वहीं दूसरी तरफ औरेंगजेब के खूंखार कैरेक्टर में अक्षय ने भी अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। 

    akshaykhannavillain (2)

    धुरंधर (Dhurandhar)

    साल 2025 पूरे तौर से अक्षय खन्ना के नाम रहना चाहिए। छावा के बाद अब धुरंधर में रहमान डकैत का खलनायक किरदार निभाकर अक्षय खन्ना ने मेला लूट लिया है। इस रोल में वह काफी दमदार नजर आए हैं, यही कारण है जो हर किसी के जुबान पर अक्षय का नाम है। 

    akshaykhanna (3)

    यह भी पढ़ें- FA9LA गाने पर 'रहमान डकैत' बन छाए अक्षय खन्ना, इंडिया में ट्रेंड कर रहे गाने का असली हीरो कौन?