'रहमान डकैत' बनने से पहले इन फिल्मों में फैलाई दहशत, Akshaye Khanna के 5 धुरंधर किरदार

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ''कुछ ही देर की खामोशी है। फिर कानों में एक शोर आएगा। तुम्हारा तो सिर्फ वक्त आया है, हमारा तो दौर आएगा।''- ये पंक्तियां फिलहाल हिंदी सिनेमा के अभिनेता अक्षय खन्ना के लिए एकदम फिट बैठती हैं। मौजूदा समय में फिल्म धुरंधर में पाकिस्तानी गैंगस्टर रहमान डकैत का नेगेटिव रोल अदा कर अक्षय ने एक्टिंग की परिभाषा को बदलकर रख दिया और हर तरफ उनके खलनायक किरदार की चर्चा हो रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कभी लीड रोल के तौर पर फिल्में करने वाले अक्षय खन्ना आज बॉलीवुड के एकमात्र ऐसे कलाकार हैं, जो विलेन की भूमिका में सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। इस आधार पर हम आपको उनके 5 ऐसे नेगेटिव किरदार के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके दम पर उन्होंने ऑडियंस का दिल जीता था।

हमराज (Humraaz) आपको ये जानकार हैरानी होगी अक्षय खन्ना ने फिल्मों में विलेन बनना हाल फिलहाल शुरू नहीं किया है। बल्कि वह साल 2002 में आई मूवी हमराज में नेगेटिव रोल प्ले कर चुके हैं। बॉबी देओल और अमीषा पटेल की लव ट्रायंगल वाली इस मूवी में उन्होंने करण मल्होत्रा का किरदार अदा किया था।

ढिशूम (Dishoom) जॉन अब्राहम और वरुण धवन स्टारर मूवी ढिशूम में अक्षय खन्ना ने विलेन वाघा का भूमिका निभाई थी। इस मूवी में उनकी एक्टिंग की काफी प्रशंसा की थी और अपने कैरेक्टर के दम पर वह जॉन और वरुण पर भारी पड़े थे।

छावा (Chhaava) इस साल आई फिल्म छावा में अक्षय खन्ना ने मुगल शासक औरेंगजेब का किरदार अदा कर नेगेटिव रोल के स्तर को थोड़ा और ऊपर उठा दिया। जहां संभाजी महाराज की भूमिका के लिए विक्की कौशल की जमकर प्रशंसा हुई, वहीं दूसरी तरफ औरेंगजेब के खूंखार कैरेक्टर में अक्षय ने भी अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया।