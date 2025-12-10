Dhurandhar Worldwide Collection: 'छावा' पर धावा बोलने को तैयार धुरंधर, 5 वें दिन दुनियाभर में कमाई से लाई सुनामी
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह ने एक बार फिर से ये प्रूफ कर दिया है कि वह ठहरे थे, हारे नहीं। उनके करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर लगातार अच्छी कमाई कर रही है।
घरेलू बॉक्स ऑफिस पर तो फिल्म का सिक्का चल ही रहा है, लेकिन विदेशों में भी ये मूवी दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब हो रही है। 32 करोड़ से ओपनिंग लेने वाली इस फिल्म ने महज 5 दिनों में ही दुनियाभर में 200 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है। सोमवार के बाद मंगलवार को 'धुरंधर' ने कितने करोड़ की कमाई की, चलिए बिना समय गंवाए नीचे देख लेते हैं आंकड़े:
'धुरंधर' का बॉक्स ऑफिस पर मंगल शुभ
पहले दो दिनों में ही दुनियाभर में 100 करोड़ का आंकड़ा करने वाली रणवीर सिंह-सारा अर्जुन स्टारर 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर तूफानी रफ्तार से दौड़ रही है। पहले दिन 32 करोड़ कमाने वाली इस फिल्म ने 2 ही दिनों में 77.75 करोड़, तीसरे दिन 140 करोड़ और चार दिनों के अंदर ही वर्ल्डवाइड 185.5 करोड़ का बिजनेस कर लिया था। अब फिल्म ने वर्किंग डेज के बावजूद 5वें दिन बॉक्स ऑफिस पर सॉलिड बिजनेस किया है।
सैकनलिक डॉट कॉम की रिपोर्ट्स के मुताबिक, धुरंधर ने पांचवें दिन वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर सिंगल डे में तकरीबन 39 करोड़ तक का बिजनेस किया है। पांच दिनों की इस कमाई के साथ ही फिल्म ने सिर्फ ग्लोबली 200 करोड़ के क्लब में शामिल हुई है, बल्कि मूवी अब 224.75 करोड़ कमाकर 300 करोड़ के क्लब की तरफ बढ़ रही है।
विदेशों में हुई धुरंधर की इतनी कमाई
इंडिया और वर्ल्ड दोनों कलेक्शन मिलाकर 'धुरंधर' ने जहां 224.75 करोड़ रुपए कमाए, तो वहीं अगर सिर्फ ओवरसीज की बात की जाए तो, धुरंधर ने अब तक 42 करोड़ सिर्फ विदेशों में कमा लिए हैं। जिस रफ्तार से ये फिल्म दौड़ रही है, इस मूवी को छावा और सैयारा जैसी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।
दुनियाभर में छावा 801 करोड़ का बिजनेस करने बॉलीवुड की इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी, लेकिन 'धुरंधर' ने छावा के सिंहासन पर नजर डाल दी है। आपको बता दें कि फिल्म में संजय दत्त-अर्जुन रामपाल और अक्षय खन्ना भी मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म के निर्देशन की कमान आदित्य धर ने संभाली है, जो इससे पहले उरी, आर्टिकल 370 जैसी फिल्में दर्शकों को दे चुके हैं।
