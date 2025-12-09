Language
    Dhurandhar Day 5 Collection: धुरंधर पर बरसी बजरंग बली की कृपा! मंगलवार को हुआ बमफाड़ कलेक्शन

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 08:09 PM (IST)

    Dhurandhar Box Office Day 5: सिनेमाघरों में इस वक्त अभिनेता रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रही है। रिलीज के पांचवें दिन फिल्म ...और पढ़ें

    Hero Image

    धुरंधर कलेक्शन अपडेट (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Dhurandhar Collection Day 5: रणवीर सिंह की लेटेस्ट फिल्म धुरंधर इन दिनों सिनेमाघरों में दर्शकों की पहली पसंद बनी हुई है। अपनी बेहतरीन कहानी के दम पर धुरंधर ने हर किसी का दिल जीत लिया है। ओपनिंग वीकेंड में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर निर्देशक आदित्य धर की इस फिल्म ने ये पहली बता दिया था कि आने वाले दिनों में बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाती हुई नजर आएगी। 

    कुछ इसी आधार पर धुरंधर की कमाई का सिलसिला वीक डे में चल रहा है। मंगलावर को फिल्म ने एक बार फिर से बंपर कारोबार करके दिखाया है। 

    पांचवें दिन कितना हुआ धुरंधर का कलेक्शन

    रिलीज के पहले दिन से धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर अपनी धाक जमाए हुए है और वीक डे में भी इस मूवी की धुआंधार कमाई थमने का नाम नहीं ले रही है। गौर किया जाए फिल्म के पांचवें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ तो सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को धुरंधर ने करीब 25 करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर लिया है, जो नॉन हॉलिडे के हिसाब से काफी जबरदस्त आंकड़ा है। इस आधार पर मंगलवार को फिल्म पर बजरंग बली की कृपा से धनवर्षा होती हुई नजर आई है।

    dhurandhar trailer (2)

    5वें दिन की कमाई को जोड़ दिया जाए तो अब धुरंधर का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 155 करोड़ के पास पहुंच गया है, जो रिलीज के शुरुआती पांच दिनों के हिसाब से काफी शानदार आंकड़ा माना जा रहा है। अगर इसी लय से धुरंधर बिजनेस करती रही तो आने वाले वीकेंड तक मूवी 250-300 करोड़ के आंकड़े के करीब पहुंच जाएगी। 

    धुरंधर कलेक्शन ग्राफ

    • पहला दिन- 28.60 करोड़

    • दूसरा दिन- 33.10 करोड़

    • तीसरा दिन- 44.80 करोड़

    • चौथा दिन- 24.30 करोड़

    • पांचवां दिन- 25 करोड़

    • टोटल कलेक्शन- 155.80 करोड़

    कुछ इस तरह से धुरंधर ने रिलीज के पहले दिन से लेकर पांचवें दिन बॉक्स ऑफिस पर कमाई का कारवां चलाया है। छावा, सैयारा और कांतारा चैप्टर 1 के बाद अब धुरंधर इस साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनने के लिए अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर चुकी है। आने वाले दिनों में धुरंधर इन मूवीज को पीछे छोड़ती हुई दिखाई दे सकती है। 

