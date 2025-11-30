Language
    'जोकर' कमेंट के बाद नसीरुद्दीन शाह ने मांगी माफी, अनुपम खेर बोले- 'उनमें कड़वाहट है जो दिलीप-राजेश और मुझे...'

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 12:17 PM (IST)

    साल 2020 में अनुपम खेर और नसीरुद्दीन शाह के बीच मतभेद हो गए थे। नसीरुद्दीन ने अनुपम खेर को जोकर बुलाया था जिसके बाद उनके बीच तनाव बढ़ गया था। अब अनुपम खेर ने रिवील किया है कि नसीरुद्दीन शाह ने उनसे माफी मांगी थी।

    नसीरुद्दीन के माफी मांगने पर अनुपम खेर का रिएक्शन। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अनुपम खेर और नसीरुद्दीन शाह के बीच की नोक-झोंक किसी से छुपी नहीं है। पांच साल पहले राजनीतिक मतभेदों के चलते दोनों के बीच बहस छिड़ गई थी। हालांकि, अब उनके बीच की अनबन धीरे-धीरे खत्म हो रही है, जिसके बारे में अनुपम खेर ने बात की है।

    अनुपम खेर ने एक हालिया इंटरव्यू में रिवील किया है कि उनके और नसीरुद्दीन के बीच के मतभेद धीरे-धीरे कम हो रहे हैं जिसकी पहल पहले गुस्ताख इश्क (Gustaakh Ishq) के एक्टर ने की है। उन्होंने जोकर कमेंट पर खुद आकर उनसे माफी मांगी थी।

    नसीरुद्दीन शाह ने अनुपम से मांगी थी माफी

    अनफिल्टर्ड बाय समदीश के साथ बातचीत में अनुपम खेर ने कहा, "मुझे अब भी लगता है कि नसीर के लिए मेरे मन में बहुत इज्जत है। हालांकि, वह कभी-कभी मेरे बारे में हल्की-फुल्की बातें करते हैं। हम हाल ही में मिले थे, जहां उन्होंने मुझसे माफी मांगी और कहा था, 'सॉरी यार।' हम HD पाठक के निधन के दौरान मिले थे।"

    अनुपम को इंस्पायर करते हैं नसीरुद्दीन

    अनुपम खेर ने आगे बताया कि उनके मन में नसीरुद्दीन शाह के लिए कुछ कड़वाहट नहीं है, क्योंकि वह उन्हें पसंद करते हैं और उनके अभिनय की सराहना करते हैं। वह उन कलाकारों में से एक हैं जिन्होंने उन्हें अभिनय में आने के लिए प्रेरित किया। बकौल अभिनेता, "मैं सच में उन्हें बहुत पसंद करता हूं और वह उन एक्टर्स में से एक हैं जिन्होंने मुझे एक्टिंग में आने के लिए इंस्पायर किया।"

    अनुपम को टार्गेट करते हैं नसीरुद्दीन?

    यही नहीं, अनुपम खेर ने नसीरुद्दीन शाह के कमेंट पर भी बात की। उन्होंने कहा, "वह एक शानदार और समझदार आदमी हैं। भगवान ने उन्हें बहुत कुछ दिया है। पैरेलल सिनेमा में उनसे बड़ा स्टार कोई नहीं है। फिर भी मुझे लगता है कि उनमें एक तरह की कड़वाहट है जो कभी मुझे, कभी दिलीप कुमार को, और कभी राजेश खन्ना को टारगेट करती है।"

    क्या था अनुपम-नसीरुद्दीन के बीच विवाद?

    बता दें कि साल 2020 में नसीरुद्दीन शाह ने JNU जाने के लिए विवादों में आईं दीपिका पादुकोण को सपोर्ट किया था और अनुपम खेर पर कमेंट करते हुए कहा था, "अनुपम खेर जैसा इंसान बहुत वोकल रहे हैं। वह एक जोकर हैं, यह उनके खून में है, वह कुछ नहीं कर सकते।" इसके जवाब में अनुपम ने कहा था कि वह फ्रस्ट्रेटेड 

