'जोकर' कमेंट के बाद नसीरुद्दीन शाह ने मांगी माफी, अनुपम खेर बोले- 'उनमें कड़वाहट है जो दिलीप-राजेश और मुझे...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अनुपम खेर और नसीरुद्दीन शाह के बीच की नोक-झोंक किसी से छुपी नहीं है। पांच साल पहले राजनीतिक मतभेदों के चलते दोनों के बीच बहस छिड़ गई थी। हालांकि, अब उनके बीच की अनबन धीरे-धीरे खत्म हो रही है, जिसके बारे में अनुपम खेर ने बात की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अनुपम खेर ने एक हालिया इंटरव्यू में रिवील किया है कि उनके और नसीरुद्दीन के बीच के मतभेद धीरे-धीरे कम हो रहे हैं जिसकी पहल पहले गुस्ताख इश्क (Gustaakh Ishq) के एक्टर ने की है। उन्होंने जोकर कमेंट पर खुद आकर उनसे माफी मांगी थी।

नसीरुद्दीन शाह ने अनुपम से मांगी थी माफी अनफिल्टर्ड बाय समदीश के साथ बातचीत में अनुपम खेर ने कहा, "मुझे अब भी लगता है कि नसीर के लिए मेरे मन में बहुत इज्जत है। हालांकि, वह कभी-कभी मेरे बारे में हल्की-फुल्की बातें करते हैं। हम हाल ही में मिले थे, जहां उन्होंने मुझसे माफी मांगी और कहा था, 'सॉरी यार।' हम HD पाठक के निधन के दौरान मिले थे।"

अनुपम को टार्गेट करते हैं नसीरुद्दीन? यही नहीं, अनुपम खेर ने नसीरुद्दीन शाह के कमेंट पर भी बात की। उन्होंने कहा, "वह एक शानदार और समझदार आदमी हैं। भगवान ने उन्हें बहुत कुछ दिया है। पैरेलल सिनेमा में उनसे बड़ा स्टार कोई नहीं है। फिर भी मुझे लगता है कि उनमें एक तरह की कड़वाहट है जो कभी मुझे, कभी दिलीप कुमार को, और कभी राजेश खन्ना को टारगेट करती है।"