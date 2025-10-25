Anupam Kher ने शेयर की शर्टलेस फोटो, 70 साल की उम्र में उन्हें यूं देखकर शॉक्ड रह गए फैंस

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर 70 साल की उम्र में भी काफी फिट एंड फाइन हैं। एक्टर अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं और ये कई बार ये प्रूफ कर चुके हैं कि ऐज सिर्फ एक नंबर है। हाल ही में अभिनेता ने अपने फैंस के साथ एक तस्वीर शेयर की जिसको देखकर हर कोई हैरान रह गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अनुपम खेर की दिख रही मसल्स इस फोटो में अनुपम खेर जिम में वर्कआउट करते हुए शर्टलेस नजर आ रहे हैं। उनकी टोंड बॉडी,मजबूत कंधे और मसल्स साफ दिखाई दे रही हैं। अभिनेता एक लैट पुलडाउन मशीन पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और जबरदस्त ट्रेनिंग करते हुए बार को मजबूती से पकड़े हुए हैं।