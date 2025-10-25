Language
    Anupam Kher ने शेयर की शर्टलेस फोटो, 70 साल की उम्र में उन्हें यूं देखकर शॉक्ड रह गए फैंस

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 05:40 PM (IST)

    70 साल की उम्र में भी अनुपम खेर (Anupam Kher) अपनी फिटनेस की सीमाओं को आगे बढ़ाते हुए साबित कर रहे हैं कि उम्र बस एक संख्या है। अभिनेता ने खुलासा किया कि वह अपनी फिजीक पर काम कर रहे हैं और एक 'पोस्टर बॉय' बनने की कोशिश कर रहे हैं। 

    Hero Image

    अपनी बॉडी पर काम कर रहे अनुपम खेर (फोटो- इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर 70 साल की उम्र में भी काफी फिट एंड फाइन हैं। एक्टर अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं और ये कई बार ये प्रूफ कर चुके हैं कि ऐज सिर्फ एक नंबर है। हाल ही में अभिनेता ने अपने फैंस के साथ एक तस्वीर शेयर की जिसको देखकर हर कोई हैरान रह गया।

    अनुपम खेर की दिख रही मसल्स

    इस फोटो में अनुपम खेर जिम में वर्कआउट करते हुए शर्टलेस नजर आ रहे हैं। उनकी टोंड बॉडी,मजबूत कंधे और मसल्स साफ दिखाई दे रही हैं। अभिनेता एक लैट पुलडाउन मशीन पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और जबरदस्त ट्रेनिंग करते हुए बार को मजबूती से पकड़े हुए हैं।

    एक्टर ने सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर

    इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर करते हुए अनुपम ने लिखा,"आप सत्तर साल की उम्र में भी #पोस्टरबॉय हो सकते हैं!!! क्योंकि आप कभी नहीं जान पाते कि आप कितने मजबूत हैं, जब तक कि मजबूत होना ही आपका एकमात्र विकल्प न हो।" इसी के साथ अभिनेता ने ये भी बताया कि उनकी ये तस्वीर एडिटेड नहीं है। उन्होंने हैश टैग लगाया #पोस्टरबॉय, #नोफोटोशॉप, #गोफॉरइट, और #बॉबमार्ले, जो उनकी प्रामाणिकता और हास्य की भावना दोनों को दर्शाते हैं।

     
     
     
    फैंस ने की तारीफ

    पोस्ट करने के कुछ ही मिनटों में,कमेंट सेक्शन में लोग से भर गए। प्रशंसकों ने उनके दृढ़ संकल्प की प्रशंसा की और उन्हें हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा बताया। एक यूजर ने लिखा, "उम्र तो बस एक संख्या है," जबकि दूसरे ने लिखा,"दिमाग हिला देने वाला बदलाव, सर!" एक प्रशंसक ने तो यहां तक कहा, "हे भगवान, क्या ये सच में आप हैं? सलाम!"

    एक्टर को आखिरी बार फिल्म तन्वी द ग्रेट में देखा गया था। अनुपम ने इस मूवी को डायरेक्ट भी किया था। फिल्म में उनके अलावा शुभांगी दत्त, बोमन ईरानी, जैकी श्रॉफ और पल्लवी जोशी ने अभिनय किया है। यह फिल्म एक ऑटिस्टिक लड़की की मार्मिक कहानी है जो अपने दिवंगत पिता की याद में सियाचिन में तिरंगा फहराने का सपना देखती है।

