    Anupam Kher छोटे भाई का उठाते हैं खर्चा, बीवी किरण खेर के रिएक्शन पर बोले- 'उन्होंने कभी भी...'

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 10:53 AM (IST)

    बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर (Anupam Kher) ने खुलासा किया है कि वह सालों से अपने छोटे भाई राजू खेर का खर्चा उठा रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों भाइयों में गहरा प्यार है और राजू को उनकी सफलता से कभी जलन नहीं हुई। एक्टर ने भाई का खर्चा उठाने पर बीवी के रिएक्शन के बारे में भी बात की है।   

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर (Anupam Kher) अपने परिवार के बेहद करीब हैं, खासकर अपने छोटे भाई राजू खेर (Raju Kher) के। राजू को भले ही भाई अनुपम की तरह सिनेमा में खास सफलता न मिली हो, लेकिन दोनों भाइयों के बीच जरा भी जलन नहीं है। यहां तक कि अनुपम अपने छोटे भाई का खर्चा भी बेझिझक उठाते हैं।

    हाल ही में अनुपम खेर ने रिवील किया है कि वह सालों से अपने भाई राजू खेर का खर्चा उठा रहे हैं और कोई भी उन्हें इसको लेकर सवाल नहीं पूछता है। उन्होंने बताया कि दोनों भाइयों में कितना प्यार है। 

    भाई राजू का खर्चा उठाते हैं अनुपम

    दिलचस्प बात यह है कि अनुपम खेर अपने भाई का खर्चा उठाते हैं और कभी भी किरण खेर ने इस पर आपत्ति नहीं जताई। जिंदगी विद ऋचा पॉडकास्ट में बात करते हुए अनुपम खेर ने कहा, "अगर हर भाई याद रखे कि बचपन में वे कैसे थे, तो कोई झगड़ा ही नहीं होगा। मैं अपनी जिंदगी को किसी फिल्म की तरह देखता हूँ। मैं कैसे भूल सकता हूं कि हम साथ-साथ पले-बढ़े हैं? मुझे किरण की भी तारीफ़ करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने मुझसे कभी नहीं पूछा, 'तुम अपने भाई के लिए इतना कुछ क्यों करते हो?' यहीं से शुरू होती हैं मुश्किलें।"

     

     
     
     
    इसलिए रेंट पर रहते हैं अनुपम खेर

    अनुपम खेर ने आगे कहा, "मैं राजू खेर, घर और दूसरी चीजों के लिए चेक पर साइन करता था। मैंने बहुत पहले अपने मैनेजर से कहा था, 'जिंदगी में एक बात याद रखना, मुझसे कभी मत पूछना कि मैं अपने भाई को कितने पैसे दे रहा हूं।' मेरे भाई को मुझसे कभी जलन नहीं हुई कि मैं उससे ज्यादा कामयाब हूं। इस मामले में वह कमाल का है। मेरे माता-पिता मुझसे ज्यादा मेरे भाई और उसकी पत्नी के साथ रहे हैं। जब मैं भाइयों को जमीन-जायदाद के लिए एक-दूसरे की जान लेते देखता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है। यही एक वजह है कि मैं किराए पर रहता हूं।"

