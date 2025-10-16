Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Kyuki Saas Bhi Kabhi Bahu की अनुपमा से तुलना पर Smriti Irani ने किया रिएक्ट, कहा- 'आप कभी नंबर वन...'

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 09:39 PM (IST)

    पॉलिटिशियन से एक्टर बनीं स्मृति ईरानी का करियर बेहद अनोखा रहा है। बीते दिनों सीरियल अनुपमा से क्योंकि सास भी कभी बहू (Kyuki Saas Bhi Kabhi bahu thi) की तुलना की जा रही थी। अब इस मामले में स्मृति ईरानी ने दो टूक जवाब दिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    स्मृति ईरानी ने अनुपमा से तुलना पर किया रिएक्ट (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इन दिनों सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के रीबूट में तुलसी विरानी के किरदार में नजर आ रही हैं। बीते दिनों उनके शो की तुलना टीआरपी के मामले में रूपाली गांगुली की हिट सीरीज़ 'अनुपमा' से की जा रही थी। अब स्मृति ईरानी ने इस मामले पर रिएक्ट किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में स्मृति ईरानी ने अपनी बुद्धि और आत्मविश्वास के साथ इन तुलनाओं को खारिज करते हुए कहा कि 'क्योंकि' की विरासत 25 साल बाद भी बेजोड़ है।

    25 साल तक किया जाता है याद - स्मृति

    जब उनसे पूछा गया कि अनुपमा और उसकी मुख्य कलाकार रूपाली गांगुली से लगातार तुलना किए जाने पर उन्हें कैसा लगता है, तो ईरानी ने बेबाकी से कहा, "मैं उन्हें कॉम्पटीटर के तौर पर नहीं देखती। तो जब कोई टीआरपी के मामले में 30वें नंबर पर पहुंच जाते हैं, तो आप हमारी प्रतिस्पर्धा हो सकते हैं। हम 25 साल पहले वहां थे। अगर आपमें 25 साल तक याद किए जाने की क्षमता है, तो हम प्रतिस्पर्धा की बात करेंगे।"

    Smriti (4)

    यह भी पढ़ें- Smiriti Irani ने Kyuki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi के सेट पर Z+ सिक्योरिटी को लेकर की चर्चा, कहा- 'मुझे बहुत हंसी...'

    क्योंकि सास का है टीवी पर दबदबा

    ईरानी का रिएक्शन इस मामले में ऐसा था क्योंकि वह अपने सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन की बात कर रही थीं जिसने लगातार आठ वर्षों तक भारतीय टेलीविजन पर अपना दबदबा बनाए रखा और एक सांस्कृतिक घटना बन गई।

    अपने शो के स्थायी प्रभाव की याद दिलाते हुए, ईरानी ने कहा कि क्योंकि मनोरंजन उद्योग में एक मानक बना हुआ है। "अगर आप तीन बार सांसद रहे हैं, एक दशक से कैबिनेट मंत्री हैं, 25 साल से भाजपा के सदस्य हैं और अब अगर आप प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, तो आपको तथाकथित प्रतिस्पर्धी दायरे में सभी के साथ निष्पक्ष होना होगा। क्या आप इन सभी मानकों पर खरे उतरते हैं? तो प्रतिस्पर्धा करें। आप किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं रख सकते जिसने अभी-अभी कुछ शुरू किया हो और कहे, 'स्मृति ईरानी से प्रतिस्पर्धा करो।'"

    यह भी पढ़ें- 'निकम्मे हैं, कार चुराकर...', जब स्मृति ईरानी के सामने Salman Khan और उनके पति को सलीम खान से पड़ी थी डांट