Kyuki Saas Bhi Kabhi Bahu की अनुपमा से तुलना पर Smriti Irani ने किया रिएक्ट, कहा- 'आप कभी नंबर वन...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इन दिनों सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के रीबूट में तुलसी विरानी के किरदार में नजर आ रही हैं। बीते दिनों उनके शो की तुलना टीआरपी के मामले में रूपाली गांगुली की हिट सीरीज़ 'अनुपमा' से की जा रही थी। अब स्मृति ईरानी ने इस मामले पर रिएक्ट किया है।

इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में स्मृति ईरानी ने अपनी बुद्धि और आत्मविश्वास के साथ इन तुलनाओं को खारिज करते हुए कहा कि 'क्योंकि' की विरासत 25 साल बाद भी बेजोड़ है। 25 साल तक किया जाता है याद - स्मृति जब उनसे पूछा गया कि अनुपमा और उसकी मुख्य कलाकार रूपाली गांगुली से लगातार तुलना किए जाने पर उन्हें कैसा लगता है, तो ईरानी ने बेबाकी से कहा, "मैं उन्हें कॉम्पटीटर के तौर पर नहीं देखती। तो जब कोई टीआरपी के मामले में 30वें नंबर पर पहुंच जाते हैं, तो आप हमारी प्रतिस्पर्धा हो सकते हैं। हम 25 साल पहले वहां थे। अगर आपमें 25 साल तक याद किए जाने की क्षमता है, तो हम प्रतिस्पर्धा की बात करेंगे।"