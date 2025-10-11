Smiriti Irani ने Kyuki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi के सेट पर Z+ सिक्योरिटी को लेकर की चर्चा, कहा- 'मुझे बहुत हंसी...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। स्मृति ईरानी पिछले कुछ समय से एकता कपूर के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि शूटिंग कर रही हैं। इस बीच खबर आई थी कि स्मृति ईरानी जेड प्लस सिक्योरिटी के बीच ये शूटिंग कर रही हैं। अब इस मामले में स्मृति ईरानी ने रिएक्ट किया है। स्मति ने इसे झूठी खबर बताया।

मैशेबल को दिए एक इंटरव्यू में, उन्होंने बताया कि कैसे इस खबर ने उन्हें शुरुआत में हैरान। ईरानी ने कहा, "जब मेरे बारे में यह खबर फैली कि मैं ज़ेड सिक्योरिटी के तहत कड़ी सुरक्षा में शूटिंग करूंगी, तो मुझे वाकई हैरानी हुई। मुझे खूब हंसी आई।"

मेरे पास एक व्यक्ति छाता लेकर आ गया उन्होंने सेट पर हुई एक मज़ेदार घटना का जिक्र किया जब मैशेबल की टीम उनसे इंटरव्यू के लिए आई थी। उन्होंने आगे कहा, "छाता वाला अचानक मेरे पास छाता लेकर आ गया। जाहिर है, प्रोडक्शन टीम को लगा कि कुछ शान-शौकत दिखाना जरूरी है। मैं सोच में पड़ गई, 'ये क्या हो रहा है? मेरे साथ तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ।' बता दें कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 के पहले एपिसोड के प्रसारण से पहले, इंडिया फोरम्स की मई 2025 की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अभिनेत्री को सेट पर जेड प्लस सुरक्षा मिली हुई है।