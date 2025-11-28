Gustaakh Ishq Collection Day 1: 'तेरे इश्क में' को टक्कर दे रही विजय-फातिमा की प्रेम कहानी? पढ़ें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नवंबर के आखिरी शुक्रवार यानि 28 तारीख को बॉक्स ऑफिस पर दो रोमांटिक फिल्में रिलीज हुईं। गुस्ताख इश्क और तेरे इश्क में। इसलिए दोनों फिल्मों के पहले दिन के कलेक्शन पर सबकी नजरें थीं। खैर ओपनिंग डे का रिजल्ट आ गया है, तो आइए जानते हैं गुस्ताख इश्क ने कितनी कमाई के साथ खाता खोला है।

क्या है गुस्ताख इश्क की कहानी नवाबुद्दीन सैफुद्दीन रहमान (विजय वर्मा), पुरानी दिल्ली के बीचों-बीच अपने पिता की प्रिंटिंग प्रेस को बचाने की कोशिश में, एक रिटायर्ड कवि अजीज (नसीरुद्दीन शाह) का स्टूडेंट बन जाता है और उसकी बेटी मिन्नी (फातिमा सना शेख), जो एक टीचर है, से प्यार करने लगता है। अपने प्यार और अपने गुरु का सम्मान करने के बीच फंसे रहमान को एक ऐसा फैसला लेना होगा जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है। क्या रहमान अपने गुरु का मान रखेगा या फिर अपने प्यार को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार होगा, यही फिल्म की कहानी है।

क्या तेरे इश्क में को टक्कर दे पाई गुस्ताख इश्क अगर आंकड़ों की बात करें तो गुस्ताख इश्क, धनुष और कृति स्टारर तेरे इश्क के आस पास भी नहीं है। क्योंकि सैकनिल्क के मुताबिक तेरे इश्क में ने पहले दिन अब तक लगभग 13 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। हालांकि शनिवार और रविवार को दोनों फिल्मों का कलेक्शन देखने पर ही पता चलेगा कि कौन सी फिल्म ज्यादा दिन तक थिएटर में टिक पाएगी।