Netflix पर गर्दा उड़ा रही है साउथ की ये फिल्म, थिएटर्स में महाफ्लॉप मूवी OTT पर कर रही है ट्रेंड!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। OTT प्लेटफॉर्म्स पर इन दिनों नई-नई वेबसीरीज और फिल्मों की बाढ़ आई हुई है (New OTT Release)। एक-एक करके कई बड़े शोज इस वक्त स्ट्रीम हो रहे हैं। वहीं बात नेटफ्लिक्स की करें, तो यहां तो माजरा ही कुछ और है। एक तरफ जहां स्ट्रैंजर थिंग्स सीजन 5 (Stranger Things season 5) जमकर ट्रेंड कर रहा है तो वहीं दूसरी ओर इंडिया में भी कई ऐसी फिल्में और शोज हैं जो इस वक्त नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 बने हुए हैं। अब इस वक्त एक तेलगू फिल्म नेटफ्लिक्स पर छाई हुई है।
दरअसल नेटफ्लिक्स पर इस वक्त एक तेलगू फिल्म ट्रेंड कर रही है और इस फिल्म का नाम है तेलुसू कड़ा (Telusu Kada)। यह फिल्म 17 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। लेकिन फिल्म ने बहुत ज्यादा कमाई नहीं की थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर महज 10-15 करोड़ की ही कमाई कर पाई थी और इसी कमाई के साथ ये फिल्म सिमट कर रह गई, जबकि 54 करोड़ रुपए के बजट में यह फिल्म बनी थी। अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर आई है और बड़ी बात ये है फिल्म भारत में तीसरे नंबर पर ट्रेंड कर रही है। इस फिल्म को दर्शकों का काफी प्यार मिल रहा है। फिल्म में सिद्दू जोनालगड्डा, रश्मि खन्ना और श्रीनिधि शेट्टी जैसे कलाकार नजर आए हैं।
इस फिल्म की कहानी एक इमोशनल लव ट्राएंगल की थी। हालांकि ऐसा भी माना गया कि फिल्म की कहानी काफी ज्यादा सलमान खान की फिल्म चोरी-चोरी चुपके चुपके से मिलती जुलती थी, लेकिन ये बातें सिर्फ सोशल मीडिया पर हुईं। क्योंकि फिल्म में काफी समानताएं लोगों को नजर आईं। वैसे आमतौर पर कोई भी फिल्म थिएटर रिलीज के 6 से 8 हफ्ते बाद ही ओटीटी पर रिलीज होती है, लेकिन 'तेलुसु कड़ा' थिएटर रिलीज के एक महीने से भी कम समय में ओटीटी पर रिलीज हो गई। फिल्म को करीब 5 भाषाओं में रिलीज किया गया।
