    De De Pyaar De 2 Collection: 'तेरे इश्क में' को पछाड़ पाई अजय देवगन की फिल्म? 15वें दिन की कमाई कर देगी हैरान

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 07:17 PM (IST)

    De De Pyaar De 2 Box Office Collection: अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह और आर माधवन जैसे सितारों से सजी फिल्म दे दे प्यार दे 2 पिछले कुछ समय से अकेले ही बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है। मगर अब मैदान में तेरे इश्क में आ गई है। अब जानते हैं कि धनुष की फिल्म के आगे अजय देवगन स्टारर मूवी ने कितना कमाया है।

    अजय देवगन की फिल्म दे दे प्यार दे 2 का कलेक्शन। फोटो क्रेडिट- एक्स

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मस्ती 4 आई, 120 बहादुर आई... मगर फिर भी कुछ वक्त से धीमी ही सही, अजय देवगन की फिल्म दे दे प्यार दे 2 (De De Pyaar De 2) इन फिल्मों से अच्छा कारोबार कर रही थी। मगर अब अजय देवगन की फिल्म को टक्कर देने एक नहीं बल्कि दो-दो फिल्में आ गई हैं और दोनों ही रोमांटिक ड्रामा हैं। यह फिल्में हैं गुस्ताख इश्क (Gustaakh Ishq) और तेरे इश्क में (Tere Ishk Mein)।

    आर माधवन, रकुल प्रीत सिंह और अजय देवगन से सजी फिल्म दे दे प्यार दे 2 एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो 2019 में इसी नाम से आई फिल्म का सीक्वल है। फिल्म को मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला और कमाई भी ठीक-ठाक रही। गुरुवार तक फिल्म करोड़ों में कमाई कर रही थी।

    दे दे प्यार दे 2 को टक्कर देने आईं दो फिल्में

    मगर अब दे दे प्यार दे 2 अकेले नहीं है। उसके आगे दो बड़े बैनर और बज वाली फिल्में गुस्ताख इश्क और तेरे इश्क में आ गई है। अब इन दोनों के बीच अजय देवगन की फिल्म ने कितना कमाया है, जानते हैं शुक्रवार का कलेक्शन।

    De De pyar de 2

    पहले दिन तेरे इश्क में मूवी ने उड़ाया गर्दा

    धनुष और कृति सेनन स्टारर फिल्म तेरे इश्क में को लेकर काफी बज बना हुआ है और इसे अच्छे रिव्यू भी मिले हैं। यही नहीं, यह फिल्म अभी मनीष मल्होत्रा निर्मित गुस्ताख इश्क से कमाई में आगे निकल गई है। सैकनिल्क के मुताबिक, तेरे इश्क में मूवी ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 9 करोड़ रुपये (खबर लिखे जाने तक) से ऊपर कमाई कर ली है।

    Dhanush Kriti Sanon Tere Ishk Mein

    गुस्ताख इश्क का फीका पड़ा चार्म

    वहीं, तेरे इश्क में मूवी के साथ सिनेमाघरों में आई विजय वर्मा और फातिमा सना शेख स्टारर गुस्ताख इश्क का कलेक्शन इतना खास नहीं रहा। इस फिल्म ने मात्र 6 लाख (खबर लिखे जाने तक) से खाता खोला है।

    दे दे प्यार दे 2 का कलेक्शन

    तेरे इश्क में और गुस्ताख इश्क के बीच अजय देवगन की दे दे प्यार दे 2 ने 15वें दिन बहुत निराशाजनक कमाई की है। यह फिल्म तेरे इश्क में से पीछे रह गई है। दे दे प्यार दे 2 का 15वें दिन यानी शुक्रवार का कलेक्शन 44 लाख रुपये है जो नाइट शोज को मिलाकर शायद 50 लाख से ऊपर पहुंच जाए। लेकिन शायद 1 करोड़ तक न पहुंचे। फिल्म का टोटल कलेक्शन 67.94 करोड़ रुपये हो गया है।

