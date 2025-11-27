De De Pyaar De 2 Box Office Day 13: अजय की मूवी पर लग सकता है ग्रहण, इतनी कमाई के साथ क्या निकाल पाएगी बजट?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अजय देवगन की फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' ने बॉक्स ऑफिस पर लगातार अपनी पकड़ मजबूत बनाई हुई। ये फिल्म इंडिया में भले ही स्लो बिजनेस कर रही हो, लेकिन वर्ल्डवाइड तो फिल्म ने अपनी सफलता का डंका बजा दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दे दे प्यार दे 2 का अर्ली कलेक्शन अब सामने आ चुका है, जिसके बाद ये फिल्म अपना बजट रिकवर कर पाएगी या फिर नहीं, इसका निर्णय भी हो गया है। बुधवार को रोमांटिक ड्रामा के हाथ आई इतनी कमाई एक तरफ जहां मस्ती 4 और 120 बहादुर को पाई-पाई कमाने के लिए एड़ी से चोटी का दम लगाना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दे दे प्यार दे 2 का कलेक्शन वर्किंग डेज पर भी काफी स्मूथ है। इस फिल्म ने मंगलवार को तकरीबन 1.8 करोड़ के आसपास की कमाई की थी। अब फिल्म के बुधवार के अर्ली आंकड़े क्या कहते हैं, नीचे आर्टिकल में देखिए:

वर्ल्डवाइड 100 करोड़ के क्लब में हुई शामिल घरेलू बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म भले ही 100 करोड़ के क्लब में शामिल न हुई हो, लेकिन वर्ल्डवाइड तो मूवी ने ये आंकड़ा पार कर लिया है। मंगलवार को ही ये फिल्म दुनियाभर में बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुई और सिर्फ विदेशों में फिल्म के हाथ 22.5 करोड़ आए।