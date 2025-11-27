De De Pyaar De 2 Box Office Day 13: अजय की मूवी पर लग सकता है ग्रहण, इतनी कमाई के साथ क्या निकाल पाएगी बजट?
De De Pyaar De 2 Collection: अजय देवगन की दे दे प्यार दे 2 को सिनेमाघरों में आए हुए 13 दिन पूरे हो चुके हैं। इसने मस्ती 4 और 120 बहादुर को कमाई के मामले में आगे नहीं निकलने दिया। अब तक तो रोमांटिक ड्रामा फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पकड़ बनाई हुई थी, लेकिन अब इसके सामने एक बड़ा चैलेंज आने वाला है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अजय देवगन की फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' ने बॉक्स ऑफिस पर लगातार अपनी पकड़ मजबूत बनाई हुई। ये फिल्म इंडिया में भले ही स्लो बिजनेस कर रही हो, लेकिन वर्ल्डवाइड तो फिल्म ने अपनी सफलता का डंका बजा दिया है।
दे दे प्यार दे 2 का अर्ली कलेक्शन अब सामने आ चुका है, जिसके बाद ये फिल्म अपना बजट रिकवर कर पाएगी या फिर नहीं, इसका निर्णय भी हो गया है।
बुधवार को रोमांटिक ड्रामा के हाथ आई इतनी कमाई
एक तरफ जहां मस्ती 4 और 120 बहादुर को पाई-पाई कमाने के लिए एड़ी से चोटी का दम लगाना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दे दे प्यार दे 2 का कलेक्शन वर्किंग डेज पर भी काफी स्मूथ है। इस फिल्म ने मंगलवार को तकरीबन 1.8 करोड़ के आसपास की कमाई की थी। अब फिल्म के बुधवार के अर्ली आंकड़े क्या कहते हैं, नीचे आर्टिकल में देखिए:
सैकनलिक डॉट कॉम की रिपोर्ट्स के मुताबिक, अजय देवगन-रकुल प्रीत सिंह, आर माधवन स्टारर इस फिल्म ने बुधवार को तकरीबन 1.25 करोड़ का कलेक्शन किया है, जो बहुत अधिक नहीं है, लेकिन फिल्म की उम्मीद अभी भी बंधी हुई है। मूवी का कलेक्शन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अभी तक 66.25 करोड़ तक ही पहुंचा है।
वर्ल्डवाइड 100 करोड़ के क्लब में हुई शामिल
घरेलू बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म भले ही 100 करोड़ के क्लब में शामिल न हुई हो, लेकिन वर्ल्डवाइड तो मूवी ने ये आंकड़ा पार कर लिया है। मंगलवार को ही ये फिल्म दुनियाभर में बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुई और सिर्फ विदेशों में फिल्म के हाथ 22.5 करोड़ आए।
दे दे प्यार दे 2 का बजट 135 करोड़ का है, जोकि अब मेकर्स के लिए वसूलना मुश्किल ही लग रहा है। इसकी वजह है 'तेरे इश्क में' जो इस फ्राइडे 28 नवंबर को थिएटर में रिलीज होगी। धनुष और कृति सेनन की मूवी का बज इतना ज्यादा है कि पहले दिन ही फिल्म का बोलबाला देखने को मिल सकता है। 'तेरे इश्क में' आने से दे दे प्यार दे 2 का कलेक्शन काफी इफेक्ट हो सकता है और लाखों में भी गिर सकता है। अगर दे दे प्यार दे 2 का कलेक्शन कम होता है, तो मूवी के लिए बजट भी रिकवर करना मुश्किल होगा।
