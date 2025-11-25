Language
    De De Pyaar De 2 Collection Day 12: अजय देवगन की फिल्म के लिए मंगलवार रहा शुभ? 100 करोड़ से कितनी दूर है फिल्म

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 09:52 PM (IST)

    De De Pyaar De 2 Collection Day 12: अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह स्टारर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म दे दे प्यार दे 2 सिनेमाघरों में 14 नवंबर को रिलीज हुई थी। आइए जानते हैं फिल्म ने 12 वें दिन कितना कलेक्शन किया है।

    दे दे प्यार दे 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 12

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप बॉलीवुड रोम-कॉम के फैन हैं, तो आप थिएटर में ‘दे दे प्यार दे 2’ देखना मिस नहीं कर सकते! यह ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘दे दे प्यार दे’ का सीक्वल है और उसी एज-गैप रोमांस को आगे बढ़ाती है। एक्टर अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह एक के बाद एक आशीष और आयशा के अपने रोल में फिर से नजर आ रहे हैं। आइए यहां ‘दे दे प्यार दे 2’ के 12वें दिन के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखते हैं।

    दे दे प्यार दे 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2

    इस रोमांस ड्रामा मूवी को अंशुल शर्मा ने डायरेक्ट किया है और यह 14 नवंबर, 2025 को बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी। Sacnilk रिपोर्ट के मुताबिक, ‘दे दे प्यार दे 2’ का 12वें दिन का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अब तक 1.51 करोड़ रुपये हो गया है। यानि सोमवार की तरह मंगलवार को भी इसका कलेक्शन कम रहा। फिल्म ने दूसरे संडे तक अच्छा कलेक्शन किया है लेकिन उसके बाद इसके कलेक्शन में गिरावट देखने को मिली है। इस फिल्म का 12 दिनों का टोटल कलेक्शन 64.71 करोड़ रुपये हो गया है।

    क्या है फिल्म की कहानी

    इस एज गैप रोमांस, 'दे दे प्यार दे 2' की कहानी आयशा (रकुल प्रीत सिंह) और आशीष (अजय देवगन) पर आधारित है। इस सीक्वल में आयशा, आशीष को अपने माता-पिता से मिलवाती है। यह कपल सबको अपने रिश्ते के बारे में समझाने की कोशिश करता है।

    ओटीटी पर कब रिलीज होगी फिल्म

    जो फैंस इस सीक्वल रोमांस ड्रामा को अपने घरों में आराम से देखने का इंतजार कर रहे हैं, वे इसे OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। ‘दे दे प्यार दे 2’ थिएटर में अपना पूरा थिएट्रिकल रन पूरा करने के बाद, जनवरी 2026 में OTT प्लेटफॉर्म पर अपना OTT डेब्यू करेगी।

