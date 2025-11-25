De De Pyaar 2 Worldwide Collection: इंटरनेशनल मार्केट में दे दे प्यार दे 2 की धूम, छू लिया कमाई का जादुई आंकड़ा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दे दे प्यार दे 2 फिल्म रिलीज के दूसरे सप्ताह को पूरा करने की कगार पर खड़ी हुई है। रिलीज के दूसरे वीकेंड के बाद भी अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह और आर माधवन स्टारर ये मूवी दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करते हुए आगे बढ़ रही है। कमाई के मामले में दे दे प्यार दे 2 ने देश और दुनियाभर में धमाकेदार प्रदर्शन करके दिखाया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

खासतौर पर वर्ल्डवाइड कलेक्शन के मामले में दे दे प्यार दे 2 अव्वल निकली है। रिलीज के 11वें दिन इस रोमांटिक थ्रिलर ने ग्लोबली कमाई के मामले में जादुई आंकड़ा पार कर लिया है। वर्ल्डवाइड दे दे प्यार दे 2 ने छूआ जादुई आंकड़ा अजय देवगन की फिल्म दे दे प्यार दे 2 इन दिनों सिनेमाघरों में जारी है और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रही है। क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से दे दे प्यार दे 2 को पॉजिटिव रिव्यू मिला है, जो इसकी कमाई का बड़ा कारण माना जा रहा है। रिलीज के 11 दिन के भीतर इस मूवी ने वर्ल्डवाइड 100 करोड़ का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है। इंस्टेंट बॉलीवुड की रिपोर्ट के अनुसार अब तक ग्लोबली दे दे प्यार दे 2 ने पूरी दुनिया में 100.22 करोड़ का कारोबार कर लिया है।