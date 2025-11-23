De De Pyaar De 2 Collection: अजय देवगन की फिल्म ने मचाई धूम, रविवार को 100 करोड़ के पहुंची इतनी करीब

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अजय देवगन उन सितारों में से नहीं हैं, जो जल्दी हार मान ले। उनकी पहली फ्रेंचाइजी सन ऑफ सरदार 2 भले ही बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल न कर सकी हो, लेकिन उनकी साल 201 में आई फिल्म 'दे दे प्यार दे' का सीक्वल बॉक्स ऑफिस पर लगातार कमाई के मामले में जलवा बिखेर रहा है।

वर्किंग डेज पर स्लो हुई 'दे दे प्यार दे-2' ने अपने दूसरे शनिवार को रफ्तार पकड़ी थी। इस रफ्तार को उन्होंने रविवार को भी बरकरार रखा। अजय देवगन की रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'दे दे प्यार दे-2' ने रविवार को कुल कितने करोड़ कमाए, चलिए फटाफट से आंकड़ों पर डालते हैं एक नजर:

रविवार को भी नहीं रुकी दे दे प्यार दे 2 की रफ्तार 135 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म में अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह के अलावा आर माधवन, गौतमी कपूर, जावेद जाफरी, मीजान जाफरी, इशिता दत्ता जैसे सितारे अहम भूमिका में दिखे। हनी सिंह ने भी अपने 'झूम शराबी' गाने से थिएटर में आग लगाई। लाइट हार्टेड मूवी दे दे प्यार दे 2 लोगों को कितनी ज्यादा पसंद आ रही है, इस बात का अंदाजा आप इसके रविवार के अर्ली कलेक्शन से लगा सकते हैं।