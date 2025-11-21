Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    De De Pyaar De 2 Collection Day 8: दे दे प्यार दे ने इन फिल्मों को दिखाया ठेंगा, शुक्रवार को धड़ाधड़ छापे नोट

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 09:47 PM (IST)

    हर शुक्रवार को कई फिल्में बड़े पर्दे पर रिलीज होती हैं। दे दे प्यार दे 2 की रिलीज के बाद 21 नवंबर को एडल्ट कॉमेडी फिल्म 'मस्ती-4' और वॉर ड्रामा 120 बहादुर सिनेमाघरों में रिलीज हुई, लेकिन इन दोनों ही फिल्मों को ठेंगा दिखाकर अजय देवगन की फिल्म ने शुक्रवार को एक अच्छा खासा बिजनेस कर लिया।

    prefferd source google
    Hero Image

    दे दे प्यार दे 2 बॉक्स ऑफिस डे 8/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अक्सर जब बड़ी फिल्में पर्दे पर आती हैं, तो पुरानी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर दम निकल जाता है। इस शुक्रवार को भी मस्ती की सफल फ्रेंचाइजी का चौथा पार्ट रिलीज हुआ और उसके साथ ही सिनेमाघरों में 120 बहादुर ने भी दस्तक दी। हालांकि, ये दोनों ही फिल्में मिलकर भी अजय देवगन-रकुल प्रीत सिंह और आर माधवन की फिल्म को बॉक्स ऑफिस के तख्त से नहीं हिला सकी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शुक्रवार को भी नहीं डगमगाए दे दे प्यार दे 2 के कदम

    अजय देवगन की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म 'दे दे प्यार दे-2' भले ही पुष्पा 2 और एनिमल और कांतारा चैप्टर 1 (Kantara Chapter 1) की तरह बॉक्स ऑफिस पर आग नहीं लगा रही हो, लेकिन मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर एक बैलेंस बनाया हुआ है। एक हफ्ते में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 51.25 करोड़ तक का कलेक्शन कर लिया था। अब फिल्म के आठवें दिन का अर्ली कलेक्शन भी सामने आ गया है।

    यह भी पढ़ें- De De Pyaar De 2 Collection: ये क्या! वीकेंड से पहले बॉक्स ऑफिस पर धमाका, Ajay Devgn की फिल्म पर हुई नोटों की बारिश

    सैकनलिक डॉट कॉम की रिपोर्ट्स के मुताबिक, दे दे प्यार दे 2 ने रिलीज के आठवें दिन सिंगल डे में अभी ताजक 1.87 करोड़ तक का घरेलू बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस किया है। हालांकि, यह फिल्म का अर्ली आंकड़ा है। कमाई सुबह तक 2 करोड़ तक जा सकती है। 8 दिनों में इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 53.12 करोड़ कमा लिए हैं।

    de de pyaar de 2 box office day 2 collection

    वर्ल्डवाइड 100 करोड़ कमाने के लिए तैयार है फिल्म

    इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर चुकी अजय देवगन-आर माधवन स्टारर फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' ने वर्ल्डवाइड 7 दिनों में टोटल 78 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। अब इस फिल्म को अपना बजट रिकवर करने के लिए सिर्फ 57 करोड़ के आसपास की कमाई की है।

    de de pyaar de 2 box office day 5

    ओवरसीज मार्केट में इस फिल्म ने 17 करोड़ तक की कमाई की है। आपको बता दें कि अजय देवगन की मूवी का पहला पार्ट दे दे प्यार दे तकरीबन 7 हफ्तों तक सिनेमाघरों में लगी थी, जिसने इंडिया में लाइफटाइम कलेक्शन 103.64 करोड़ और वर्ल्डवाइड 143.04 करोड़ तक की थी। अगर दे दे प्यार दे के सीक्वल ने एक हफ्ते में 50 करोड़ का आंकड़ा पार किया है, तो इस बात की उम्मीद जताई जा सकती है कि 7 हफ्ते अगर फिल्म टिकी रही तो 150 करोड़ से ज्यादा की कमाई ये कर जाएगी।

    यह भी पढ़ें- De De Pyaar De 2 Collection: ग्लोबली गदर मचा रही है 'दे दे प्यार 2', 100 करोड़ के आंकड़े से इतनी दूर