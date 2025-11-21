De De Pyaar De 2 Collection Day 8: दे दे प्यार दे ने इन फिल्मों को दिखाया ठेंगा, शुक्रवार को धड़ाधड़ छापे नोट
हर शुक्रवार को कई फिल्में बड़े पर्दे पर रिलीज होती हैं। दे दे प्यार दे 2 की रिलीज के बाद 21 नवंबर को एडल्ट कॉमेडी फिल्म 'मस्ती-4' और वॉर ड्रामा 120 बहादुर सिनेमाघरों में रिलीज हुई, लेकिन इन दोनों ही फिल्मों को ठेंगा दिखाकर अजय देवगन की फिल्म ने शुक्रवार को एक अच्छा खासा बिजनेस कर लिया।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अक्सर जब बड़ी फिल्में पर्दे पर आती हैं, तो पुरानी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर दम निकल जाता है। इस शुक्रवार को भी मस्ती की सफल फ्रेंचाइजी का चौथा पार्ट रिलीज हुआ और उसके साथ ही सिनेमाघरों में 120 बहादुर ने भी दस्तक दी। हालांकि, ये दोनों ही फिल्में मिलकर भी अजय देवगन-रकुल प्रीत सिंह और आर माधवन की फिल्म को बॉक्स ऑफिस के तख्त से नहीं हिला सकी।
शुक्रवार को भी नहीं डगमगाए दे दे प्यार दे 2 के कदम
अजय देवगन की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म 'दे दे प्यार दे-2' भले ही पुष्पा 2 और एनिमल और कांतारा चैप्टर 1 (Kantara Chapter 1) की तरह बॉक्स ऑफिस पर आग नहीं लगा रही हो, लेकिन मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर एक बैलेंस बनाया हुआ है। एक हफ्ते में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 51.25 करोड़ तक का कलेक्शन कर लिया था। अब फिल्म के आठवें दिन का अर्ली कलेक्शन भी सामने आ गया है।
सैकनलिक डॉट कॉम की रिपोर्ट्स के मुताबिक, दे दे प्यार दे 2 ने रिलीज के आठवें दिन सिंगल डे में अभी ताजक 1.87 करोड़ तक का घरेलू बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस किया है। हालांकि, यह फिल्म का अर्ली आंकड़ा है। कमाई सुबह तक 2 करोड़ तक जा सकती है। 8 दिनों में इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 53.12 करोड़ कमा लिए हैं।
वर्ल्डवाइड 100 करोड़ कमाने के लिए तैयार है फिल्म
इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर चुकी अजय देवगन-आर माधवन स्टारर फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' ने वर्ल्डवाइड 7 दिनों में टोटल 78 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। अब इस फिल्म को अपना बजट रिकवर करने के लिए सिर्फ 57 करोड़ के आसपास की कमाई की है।
ओवरसीज मार्केट में इस फिल्म ने 17 करोड़ तक की कमाई की है। आपको बता दें कि अजय देवगन की मूवी का पहला पार्ट दे दे प्यार दे तकरीबन 7 हफ्तों तक सिनेमाघरों में लगी थी, जिसने इंडिया में लाइफटाइम कलेक्शन 103.64 करोड़ और वर्ल्डवाइड 143.04 करोड़ तक की थी। अगर दे दे प्यार दे के सीक्वल ने एक हफ्ते में 50 करोड़ का आंकड़ा पार किया है, तो इस बात की उम्मीद जताई जा सकती है कि 7 हफ्ते अगर फिल्म टिकी रही तो 150 करोड़ से ज्यादा की कमाई ये कर जाएगी।
