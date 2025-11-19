De De Pyaar De 2 Collection Day 6: हे राम! छठे दिन बदला 'दे दे प्यार दे 2' का पूरा गणित, कलेक्शन देख होंगे शॉक्ड
De De Pyaar De 2 Box Office:दे दे प्यार दे 2 इस वक्त अकेली ऐसी बड़ी फिल्म है, जो सिनेमाघरों में लगी हुई है। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर स्लो शुरुआत करने वाली इस फिल्म का बुधवार का अर्ली कलेक्शन सामने आ चुका है। रिलीज के छठे दिन ही अजय देवगन की मूवी का बॉक्स ऑफिस गणित पूरा बदल गया है।
एंटरटेनमेट डेस्क, नई दिल्ली। अजय देवगन और अक्षय कुमार ऐसे सुपरस्टार्स हैं, जो साल में 2 से 3 फिल्में लेकर ही आते हैं। सन ऑफ सरदार 2 के बाद अजय देवगन फिर से रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' के साथ सिनेमाघरों में लौटे।
रकुल प्रीत सिंह-अजय देवगन स्टारर ये मूवी 14 नवंबर को चिल्ड्रन्स डे के मौके पर सिनेमाघरों में आई। 135 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी को ओपनिंग तो कुछ खास नहीं मिली थी, लेकिन बाद में वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से मूवी को फायदा जरूर हुआ और वीकेंड के बाद भी फिल्म ने एक मजबूत पकड़ बनाकर रखी। मंगलवार को अच्छी कमाई करने वाली फिल्म के बुधवार का कलेक्शन भी सामने आ चुका है।
बुधवार को मेकर्स के खाते में आए इतने करोड़
सोमवार को साढ़े चार करोड़ के आसपास कमाई करने वाली 'दे दे प्यार दे 2' के कलेक्शन में जब मंगलवार को उछाल आया, तो ऐसा लगा था कि अब फिल्म एक अच्छी कमाई की तरफ बढ़ रही है। मेकर्स के मन में उम्मीद जागती, उससे पहले ही बुधवार को अजय देवगन की मूवी की कमाई का घरेलू बॉक्स ऑफिस पर समीकरण पूरी तरह से बदल गया।
सैकनलिक डॉट कॉम की रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म ने बुधवार को घरेलू बॉक्स ऑफिस पर केवल 2.73 करोड़ अभी तक कमाए हैं। दे दे प्यार दे 2 का ये अर्ली कलेक्शन है, जिसमें सुबह तक आंकड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं।
क्या 100 करोड़ के क्लब में शामिल होना है मुमकिन?
अजय देवगन-आर माधवन की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' को कल एक हफ्ता पूरा हो जाएगा, ऐसे में इस फिल्म में अभी तक सिर्फ 46.98 करोड़ का कलेक्शन किया है। अगर वर्किंग डेज पर मूवी इस स्पीड से ही चलती है, तो फिल्म के लिए अपना 135 करोड़ का बजट निकालना तो दूर, ये मूवी इस साल के 100 करोड़ के क्लब में भी शामिल नहीं हो पाएगी और फिल्म पर फ्लॉप का टैग लग जाएगा।
दे दे प्यार दे 2 के पहले पार्ट की कहानी लोगों को बेहद पसंद आई थी, वह 100 करोड़ के क्लब में शामिल फिल्म थी। अब देखना ये है कि क्या पहले पार्ट की तरह ही दूसरी की कहानी कछुए की चाल से ही सही दर्शकों को थिएटर तक खींचकर लाती है या नहीं। हालांकि, अब इस फिल्म के पास एक अच्छी कमाई के लिए सिर्फ 8 दिन और बचे हैं, क्योंकि उसके बाद धनुष और कृति सेनन 'तेरे इश्क में' लेकर सिनेमाघरों में आएंगे।
