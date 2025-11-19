De De Pyaar De 2 Collection Day 5: मंगलवार को बरसी अजय की फिल्म पर कृपा, दे दे प्यार 2 को हुआ अच्छा प्रॉफिट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। छह साल बाद अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह स्टारर फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' की कहानी आगे बढ़ी। अपनी पत्नी से लड़ने के बाद अजय देवगन सेकंड पार्ट में रकुल के माता-पिता से अपने प्यार के लिए लड़ते दिखाई दिए।

रोमांटिक ड्रामा फिल्म की शुरुआत बॉक्स ऑफिस पर भले ही स्लो हुई हो, लेकिन अब मूवी की कमाई बढ़ रही है। मंगलवार को मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छी ग्रोथ दिखाई। फिल्म ने पांच दिनों में टोटल कितने करोड़ का कलेक्शन किया, चलिए देखते हैं आंकड़े:

पांचवें दिन हुई दे दे प्यार दे 2 की बल्ले-बल्ले 8 करोड़ से पहले शुक्रवार बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत करने वाली मूवी का वीकेंड धमाकेदार रहा था। शनिवार को इस मूवी ने 12.25 करोड़ और रविवार को 13.75 करोड़ का टोटल कलेक्शन किया था। दे दे प्यार दे 2 की कमाई में सोमवार को थोड़ी गिरावट आई थी और फिल्म सिर्फ 4.25 करोड़ तक ही सिंगल डे में कमा पाई थी। हालांकि, मंगलवार को मूवी की कमाई में एक अच्छा उछाल आया है।

सैकनलिक डॉट कॉम की अर्ली रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसके मुताबिक इस मूवी ने बॉक्स पर मंगलवार को सिंगल डे में टोटल 5 करोड़ तक की कमाई की है। फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर टोटल कलेक्शन अभी तक 44.00 करोड़ तक का हुआ है।