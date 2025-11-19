De De Pyaar De 2 Collection Day 5: मंगलवार को बरसी अजय की फिल्म पर कृपा, दे दे प्यार 2 को हुआ अच्छा प्रॉफिट
अजय देवगन की फिल्म दे दे प्यार दे 2 इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर अकेले ही राज कर रही है। मामूली कमाई से शुरू करने वाली अजय और रकुल प्रीत सिंह स्टारर इस मूवी की कमाई में सोमवार के मुकाबले मंगलवार को काफी अच्छा उछाल देखने को मिला, जो मेकर्स के लिए उम्मीद की किरण है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। छह साल बाद अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह स्टारर फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' की कहानी आगे बढ़ी। अपनी पत्नी से लड़ने के बाद अजय देवगन सेकंड पार्ट में रकुल के माता-पिता से अपने प्यार के लिए लड़ते दिखाई दिए।
रोमांटिक ड्रामा फिल्म की शुरुआत बॉक्स ऑफिस पर भले ही स्लो हुई हो, लेकिन अब मूवी की कमाई बढ़ रही है। मंगलवार को मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छी ग्रोथ दिखाई। फिल्म ने पांच दिनों में टोटल कितने करोड़ का कलेक्शन किया, चलिए देखते हैं आंकड़े:
पांचवें दिन हुई दे दे प्यार दे 2 की बल्ले-बल्ले
8 करोड़ से पहले शुक्रवार बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत करने वाली मूवी का वीकेंड धमाकेदार रहा था। शनिवार को इस मूवी ने 12.25 करोड़ और रविवार को 13.75 करोड़ का टोटल कलेक्शन किया था। दे दे प्यार दे 2 की कमाई में सोमवार को थोड़ी गिरावट आई थी और फिल्म सिर्फ 4.25 करोड़ तक ही सिंगल डे में कमा पाई थी। हालांकि, मंगलवार को मूवी की कमाई में एक अच्छा उछाल आया है।
सैकनलिक डॉट कॉम की अर्ली रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसके मुताबिक इस मूवी ने बॉक्स पर मंगलवार को सिंगल डे में टोटल 5 करोड़ तक की कमाई की है। फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर टोटल कलेक्शन अभी तक 44.00 करोड़ तक का हुआ है।
135 करोड़ का बजट निकालने से अभी कितनी दूर
मंगलवार की बढ़ी कमाई मेकर्स के लिए घरेलू बॉक्स ऑफिस पर एक उम्मीद की किरण लेकर आई है। इस फिल्म ने इंडिया में जहां 44 करोड़ कमाए, तो वहीं वर्ल्डवाइड इस फिल्म की कमाई 67.75 करोड़ तक पहुंच चुकी है। दे दे प्यार दे 2 का कुल बजट 135 करोड़ के आसपास है, जिसे रिकवर करने के लिए मेकर्स को अभी भी 67 करोड़ के आसपास की कमाई करनी है।
फिलहाल 28 तारीख तक अजय देवगन-आर माधवन और रकुल प्रीत सिंह स्टारर इस फिल्म के आगे कोई बड़ी फिल्म नहीं है। ऐसे में रोमांटिक ड्रामा फिल्म के सामने खुले मैदान में खेलने का पूरा मौका है।
