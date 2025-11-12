Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    De De Pyaar De 2 Advance Booking : सन ऑफ सरदार 2 के बाद दोबार किस्मत आजमाने उतरेंगे अजय देवगन

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 04:44 PM (IST)

    अजय देवगन (Ajay Devgn) की 2019 की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म का सीक्वल, दे दे प्यार दे 2 दो दिन बाद 14 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाला है। फैंस इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है और शुरुआती रुझानों को देखते हुए, फिल्म अच्छी शुरुआत के लिए तैयार है।

    prefferd source google
    Hero Image

    दे दे प्यार दे 2 (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रेड 2 (Raid 2) और सन ऑफ सरदार 2 (Son of Sardaar 2) के बाद, अजय देवगन इस साल एक और सीक्वल लेकर आ रहे हैं। उनकी फिल्म दे दे प्यार दे 2 (De De Pyar 2) 14 नवंबर, 2025 को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में आर माधवन, रकुल प्रीत सिंह, गौतमी कपूर, जावेद जाफरी और मीजान जाफरी नजर आएंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अब तक कितना हुआ कलेक्शन?

    फिल्म की एडवांस बुकिंग 11 नवंबर से शुरू हो गई है और ऐसा लग रहा है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत कर रही है। सैकनिल्क के अनुसार, अब तक फिल्म ने पहले दिन बिना ब्लॉक किए 25.96 लाख रुपये और ब्लॉक टिकटों के साथ 1.46 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। प्री-रिलीज सेल्स में अच्छी कमाई के लिए फिल्म को आज और कल दोनों दिन अच्छी कमाई करनी होगी।

    यह भी पढ़ें- Golmaal 5: लौट रही है 'गोपाल एंड मंडली'! Ajay Devgn की कॉमेडी फिल्म 'गोलमाल 5' आया लेटेस्ट अपडेट

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by Ajay Devgn (@ajaydevgn)

    कैसा था पार्ट 1 का हाल

    फिल्म के पहले पार्ट की बात करें तो 2019 में जब दे दे प्यार दे रिलीज हुई थी, तब इसने 10.41 करोड़ रुपये (पेड प्रीव्यू सहित) की ओपनिंग ली थी। फिलहाल, ऐसा लग रहा है कि दे दे प्यार दे 2 की ओपनिंग इसकी पहली इंस्टालमेंट से कम हो सकती है लेकिन अभी जल्दबाजी में कुछ भी कहना गलत होगा। वहीं अजय देवगन के लिए भी ये साल हार्ड रहा क्योंकि उनकी फिल्म सन ऑफ सरदार 2 कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई इसलिए उन्हें इससे काफी उम्मीद है।

    दे दे प्यार दे 2 के ट्रेलर और गानों ने पहले ही सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। ट्रेलर में कई मजेदार सीन तो थे ही, गाने भी, खासकर झूम बराबर और 3 शौक, चार्टबस्टर बन गए हैं। वहीं फिल्म से मीजान जाफरी का डांस नंबर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है।

    यह भी पढ़ें- 'मजा नहीं आया...' Paresh Rawal ने ठुकराई अजय देवगन की Drishyam 3, फिल्म छोड़ने की बताई खास वजह