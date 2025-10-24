'मजा नहीं आया...' Paresh Rawal ने ठुकराई अजय देवगन की Drishyam 3, फिल्म छोड़ने की बताई खास वजह

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दृश्यम 2 (Drishyam 2) की सफलता के बाद अजय देवगन (Ajay Devgn) दृश्यम पार्ट 3 (Drishyam 3) पर काम कर रहे हैं। बीते दिनों ये खबर आई थी कि एक्टर परेश रावल एक दमदार रोल में नजर आ सकते हैं। दृश्यम फ्रैंचाइज़ी की शुरुआत 2013 में जेठू जोसेफ के मलयालम वर्जन से हुई थी जिसमें मोहनलाल नजर आए थे। बाद में साल 2015 में इसे हिंदी में बनाया गया था।

शुरू हुई मलयालम फिल्म की शूटिंग एक तफ जहां मोहनलाल ने मलयालम में दृश्यम 3 की शूटिंग शुरू कर दी है, वहीं अभिषेक पाठक द्वारा निर्देशित अजय देवगन की हिंदी क्राइम ड्रामा की शूटिंग जल्द ही शुरू होने वाली है। अब परेश रावल ने फिल्म में अपने रोल पर बात की है।

मुझे स्क्रिप्ट पसंद आई - परेश रावल ने कहा, "लेकिन स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है। मैं सचमुच प्रभावित हुआ। लेकिन एक आकर्षक स्क्रिप्ट में भी, आपको एक ऐसी भूमिका की जरूरत होती है जिसे लेकर आप उत्साहित हों। वरना मजा नहीं आएगा।"