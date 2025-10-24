Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    'मजा नहीं आया...' Paresh Rawal ने ठुकराई अजय देवगन की Drishyam 3, फिल्म छोड़ने की बताई खास वजह

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 07:57 PM (IST)

    ऐसी अफवाहें थीं कि परेश रावल (Paresh Rawal) ने अजय देवगन के साथ 'दृश्यम 3' (Drishyam 3) साइन कर ली है। फिल्म अभी फ्लोर पर नहीं आई है क्योंकि हिंदी निर्माता कथित तौर पर जीतू जोसेफ और मूल मलयालम वर्जन के निर्माताओं की अनुमति का इंतजार कर रहे हैं। नए किरदारों में परेश रावल का नाम आया था।

    prefferd source google
    Hero Image

    परेश रावल और अजय देवगन (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दृश्यम 2 (Drishyam 2) की सफलता के बाद अजय देवगन (Ajay Devgn) दृश्यम पार्ट 3 (Drishyam 3) पर काम कर रहे हैं। बीते दिनों ये खबर आई थी कि एक्टर परेश रावल एक दमदार रोल में नजर आ सकते हैं। दृश्यम फ्रैंचाइज़ी की शुरुआत 2013 में जेठू जोसेफ के मलयालम वर्जन से हुई थी जिसमें मोहनलाल नजर आए थे। बाद में साल 2015 में इसे हिंदी में बनाया गया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शुरू हुई मलयालम फिल्म की शूटिंग

    एक तफ जहां मोहनलाल ने मलयालम में दृश्यम 3 की शूटिंग शुरू कर दी है, वहीं अभिषेक पाठक द्वारा निर्देशित अजय देवगन की हिंदी क्राइम ड्रामा की शूटिंग जल्द ही शुरू होने वाली है। अब परेश रावल ने फिल्म में अपने रोल पर बात की है।

    paresh (4)

    यह भी पढ़ें- 'मैं सोच भी नहीं सकती...'Hera Pheri 3 के विवाद के बीच इस फिल्म में Sonakshi Sinha के साथ नजर आएंगे परेश रावल

    परेश ने खुलासा किया है कि निर्माताओं ने उन्हें इस प्रोजेक्ट में एक अहम भूमिका निभाने के लिए संपर्क किया था। लेकिन उन्होंने उस रोल को निभाने से मना कर दिया। बॉलीवुड हंगामा से बात करते हुए उन्होंने कहा, "हां, निर्माताओं ने मुझसे संपर्क किया था। लेकिन मुझे नहीं लगा कि यह रोल मेरे लिए सही है। मज़ा नहीं आया।"

    मुझे स्क्रिप्ट पसंद आई - परेश

    रावल ने कहा, "लेकिन स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है। मैं सचमुच प्रभावित हुआ। लेकिन एक आकर्षक स्क्रिप्ट में भी, आपको एक ऐसी भूमिका की जरूरत होती है जिसे लेकर आप उत्साहित हों। वरना मजा नहीं आएगा।"

    वर्कफ्रंट की बात करें तो परेश रावल हाल ही में हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'थामा' में नजर आए। इस मूवी में उनके साथ आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे कलाकार भी थे। आदित्य सरपोतदार द्वारा निर्देशित यह फिल्म मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की पांचवीं किस्त है।

    यह भी पढ़ें- The Taj Story Trailer: 'मंदिर या मकबरा...' फिल्म खोलेगी ताज महल के 22 कमरों का राज