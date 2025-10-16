The Taj Story Trailer: 'मंदिर या मकबरा...' फिल्म खोलेगी ताज महल के 22 कमरों का राज
'द ताज स्टोरी' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ये ताजमहल के विवादित इतिहास की पड़ताल करता है। इस फिल्म का निर्देशन और लेखन तुषार अमरीश गोयल ने किया है जिसमें परेश रावल ने विष्णु दास की भूमिका निभाई है। इसमें सच्चाई और इतिहास की लड़ाई दिखाई गई है जो ये तय करने में लगी है कि ताज महल मंदिर है या मकबरा।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अनुभवी अभिनेता परेश रावल (Paresh Rawal) स्टारर कोर्टरूम ड्रामा, द ताज स्टोरी (The Taj Story Trailer) का ट्रेलर रिलीज हो गया है। हालांकि इस मूवी के विवादस्पद टॉपिक की वजह से इसको लेकर कंट्रोवर्सी हो सकती है। वार्निम ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और सीए सुरेश झा द्वारा निर्मित, इस फिल्म का लेखन और निर्देशन तुषार अमरीश गोयल ने किया है। विकास राधेशम इसके क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं।
ताज महल की सच्चाई पता लगाने की होगी कोशिश
दो मिनट का यह ट्रेलर एक ऐसी कहानी की दिलचस्प झलक पेश करता है जो ताजमहल से जुड़ी पुरानी धारणाओं पर सवाल उठाती है। परेश रावल विष्णु दास की भूमिका निभा रहे हैं, जो भारत के सबसे प्रतिष्ठित स्मारक के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। तथ्यों की खोज में उनका सामना जड़ जमाए विचारधाराओं से होता है, जिससे अदालती मुकाबलों की एक ऐसी सीरीज शुरू होती है जो दर्शकों की इतिहास संबंधी धारणाओं को चुनौती देने का वादा करती है।
पता चलेगा 22 कमरों का राज
फिल्म की कहानी शुरू होती है विष्णु दास (परेश रावल) से जो खुद ताज महल का गाइड है। विष्णु की ताज महल की उत्पत्ति की व्यक्तिगत खोज एक कानूनी लड़ाई में तब बदल जाती है जब वो महल के नीचे बने 22 कमरों का राज जानने की कोशिश करता है। एक दृश्य में, वह ताजमहल का डीएनए परीक्षण कराने की बात करता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह मंदिर है या मकबरा। ट्रेलर में अदालती बहस को दर्शाया गया है, खासकर रावल और अभिनेता ज़ाकिर हुसैन के बीच।
कौन-कौन से कलाकार आएंगे नजर
जाकिर हुसैन ने इसमें खलनायक की भूमिका निभाई है। जाकिर परेश रावल की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाते नजर आएंगे जिसकी वजह से कई सीन्स में इंटेंस विवाद खड़ा होता नजर आएगा। परेश और जाकिर के अलावा फिल्म में अमृता खानविलकर, स्नेहा वाघ और नमित दास प्रमुख भूमिकाओं में हैं।
फिल्म को लेकर हुई कंट्रोवर्सी
ट्रेलर रिलीज से काफी पहले, 'द ताज स्टोरी' के पोस्टर की आलोचना हुई थी क्योंकि उसमें ताजमहल के गुंबद के अंदर से एक शिव मूर्ति निकलती हुई दिखाई गई थी। तीखी प्रतिक्रिया के बाद, फिल्म निर्माताओं ने कहा कि फ़िल्म में कोई धार्मिक दावा नहीं किया गया है और न ही यह दावा किया गया है कि स्मारक में कोई शिव मंदिर मौजूद है।
