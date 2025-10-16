The Taj Story Trailer: 'मंदिर या मकबरा...' फिल्म खोलेगी ताज महल के 22 कमरों का राज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अनुभवी अभिनेता परेश रावल (Paresh Rawal) स्टारर कोर्टरूम ड्रामा, द ताज स्टोरी (The Taj Story Trailer) का ट्रेलर रिलीज हो गया है। हालांकि इस मूवी के विवादस्पद टॉपिक की वजह से इसको लेकर कंट्रोवर्सी हो सकती है। वार्निम ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और सीए सुरेश झा द्वारा निर्मित, इस फिल्म का लेखन और निर्देशन तुषार अमरीश गोयल ने किया है। विकास राधेशम इसके क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ताज महल की सच्चाई पता लगाने की होगी कोशिश दो मिनट का यह ट्रेलर एक ऐसी कहानी की दिलचस्प झलक पेश करता है जो ताजमहल से जुड़ी पुरानी धारणाओं पर सवाल उठाती है। परेश रावल विष्णु दास की भूमिका निभा रहे हैं, जो भारत के सबसे प्रतिष्ठित स्मारक के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। तथ्यों की खोज में उनका सामना जड़ जमाए विचारधाराओं से होता है, जिससे अदालती मुकाबलों की एक ऐसी सीरीज शुरू होती है जो दर्शकों की इतिहास संबंधी धारणाओं को चुनौती देने का वादा करती है।

कौन-कौन से कलाकार आएंगे नजर जाकिर हुसैन ने इसमें खलनायक की भूमिका निभाई है। जाकिर परेश रावल की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाते नजर आएंगे जिसकी वजह से कई सीन्स में इंटेंस विवाद खड़ा होता नजर आएगा। परेश और जाकिर के अलावा फिल्म में अमृता खानविलकर, स्नेहा वाघ और नमित दास प्रमुख भूमिकाओं में हैं।