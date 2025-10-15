Golmaal 5: लौट रही है 'गोपाल एंड मंडली'! Ajay Devgn की कॉमेडी फिल्म 'गोलमाल 5' आया लेटेस्ट अपडेट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। गोलमाल हिंदी सिनेमा की सबसे सफल कॉमेडी फिल्म फ्रेंचाइजी के तौर पर जानी जाती है। निर्देशक रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) की इस फ्रेंचाइजी के अब तक 4 पार्ट रिलीज किए जा चुके हैं और चारों के चारों कमर्शियल तौर पर सफल रहे। इस बीच अजय देवगन (Ajay Devgn) स्टारर गोलमाल 5 को लेकर लेटेस्ट अपडेट सामने आया है, जो मूवी की शूटिंग से जुड़ा हुआ है।

आइए जानते हैं कि गोलमाल पार्ट 5 (Golmaal 5) पर काम से शुरू होने जा रहा है और अजय के साथ इस मूवी में कौन सी अदाकारा अहम किरदार में नजर आएंगे। कब शुरू होगी गोलमाल 5 की शूटिंग साल 2006 में रोहित शेट्टी के निर्देशन में गोलमाल फ्रेंचाइजी का आगाज हुआ। इसके बाद से समय पर समय पर मूवी के कई पार्ट्स आए और उन्होंने दर्शकों को खूब हंसाया। अब इस मूवी के पांचवे भाग को लेकर ताजा खबर सामने आई। ई टाइम्स की खबर के अनुसार अगले साल मार्च के महीने से गोलमाल 5 के पहले हाफ की शूटिंग को शुरू किया जा सकता है। अजय देवगन के साथ करीना कपूर भी इसमें शामिल रहेंगी।