De De Pyaar De 2 Trailer: क्या 20 साल छोटी गर्लफ्रेंड के लिए आर माधवन को पटा पाएंगे Ajay Devgn? मजेदार ट्रेलर आउट
De De Pyaar De 2 Trailer: अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह की दे दे प्यार दे को दर्शकों ने खूब पसंद किया था अब इसके सीक्वल में उसके आगे की कहानी को दिखाया गया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 2019 में रिलीज हुई रोमांटिक कॉमेडी फिल्म दे दे प्यार दे को दर्शकों ने एंजॉय किया था। एक कम उम्र की लड़की का अपने से डबल उम्र के आदमी के साथ प्यार में पड़ जाने की कहानी लोगों को काफी दिलचस्प लगी थी। फिल्म में अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह लीड रोल में थे। अब इसका सीक्वल दे दे प्यार दे 2 आने वाला है जिसका ट्रेलर मेकर्स ने रिलीज कर दिया है।
क्या थी दे दे प्यार दे की कहानी?
दे दे प्यार दे में अजय देवगन का किरदार आशीष और रकुल प्रीत सिंह के किरदार आयशा प्यार में पड़ जाते हैं। आशीष एक तलाकशुदा आदमी है जिसके दो बच्चे हैं। जब दोनों एक दूसरे को लेकर सीरीयस हो जाते हैं तो आशीष आयशा को अपने परिवार से मिलवाता है जहां दोनों को कई चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं लेकिन जैसे तैसे बात बन जाती है और सब दोनों की शादी के लिए मान जाते हैं। आखिर में आशीष आयशा से शादी की डेट के लिए पूछता है इस पर आयशा कहती है- मैं अनाथ हूं क्या मेरे पैरेंट्स नहीं है, उनसे भी तो मिलना पड़ेगा ना। यहीं पहली फिल्म खत्म हो जाती है। अब दे दे प्यार दे में इसी कहानी को आगे बढ़ाया गया है जिसमें आयशा आशीष को अपने पैरेंट्स से मिलवाती है। सीक्वल का ट्रेलर रिलीज हो गया है।
आर माधवन हैं सरप्राइजिंग पैकेज
ट्रेलर में उसी तरह की कॉमेडी दिखाने की कोशिश की गई है, इसमें आर माधवन आयशा के पिता की भूमिका में हैं और अजय देवगन और आर माधवन का क्लैश होता है क्योंकि वह अपनी बेटी की शादी उससे नहीं करवाना चाहता। ट्रेलर में वह अपनी बेटी के लिए एक नया लड़का ढूंढता है जो आयशा को इंप्रेस करने की कोशिश करता है अब कहानी में आगे क्या होगा यह तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा।
दे दे प्यार दे 16 मई 2019 को रिलीज हुई थी और इसमें अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह के अलावा, तब्बू, जिम्मी शेरगिल, आलोक नाथ, जावेद जाफरी जैसे कलाकारों ने अहम रोल निभाया था। इसे अकीव अली ने डायरेक्ट किया था और इसे 50 करोड़ के बजट के साथ बनाया गया था जिसने दुनियाभर में 140 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी।
दे दे प्यार दे 2 में बाल दिवस के मौके पर 14 नवंबर 2025 को थिएटर्स में रिलीज होगी। इसमें अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह, आर माधवन, जावेद जाफरी, इशिता दत्ता जैसे कलाकार नजर आएंगे। इसे अंशुल शर्मा डायरेक्ट कर रहे हैं।
