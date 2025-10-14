'मेरे आगे शाह रुख का संघर्ष का कुछ नहीं', किंग खान को लेकर ये क्या बोल गईं Kangana Ranaut?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बी टाउन का पंगा गर्ल यानी कंगना रनौत (Kangana Ranaut) किसी अलग पहचान की मोहताज नहीं। हिंदी सिनेमा के अलावा सियारी गलियारे में सांसद बनकर वह लोकप्रियता हासिल कर रही हैं। अपने बेबाक अंदाज के लिए भी कंगना काफी जानी जाती हैं। अब उन्होंने अपने संघर्ष को लेकर खुलकर बात की है और बताया है कि शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) की तुलना में उनका सफर काफी कठिन रहा है।

ऐसे में आइए जानते हैं कि 39 वर्षीय अभिनेत्री ने अपने बयान में क्या-क्या है और किस आधार पर उन्होंने किंग खान से अपनी तुलना की है। शाह रुख खान को लेकर क्या बोलीं कंगना रनौत? हाल ही में कंगना रनौत राजधानी दिल्ली में एक इवेंट में शिरकत करने पहुंची। इस दौरान उन्होंने अपनी जर्नी को लेकर खुलकर चर्चा की। क्वीन अभिनेत्री ने कहा है- शाह रुख खान के मुकाबले स्टारडम और अब राजनीति का सफर काफी ज्यादा मुश्किल रहा है। शायद कोई ऐसा हो जो गांव से आया हो और फिल्मी दुनिया की मुख्यधारा में आकर सफलता हासिल की हो। आप शाह रुख खान की बात करें तो वह दिल्ली के कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े हैं, जबकि मैं गांव भामला से ताल्लुक रखती हूं।

इस तरह से शाह रुख खान और अपने फिल्मी सफर के संघर्ष पर कंगना ने रोशनी डाली है। मालूम हो कि साल 2006 में इमरान हाशमी की फिल्म गैंगस्टर के जरिए कंगना रनौत ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके बाद वह राज, क्वीन, तनु वेड्स मनु, कृष 3 और मणिकर्णिका जैसी कई सफल फिल्मों में नजर आ चुकी हैं।