De De Pyaar De 2 Collection Day 4: सोमवार को बदला अजय देवगन की फिल्म का गणित, बॉक्स ऑफिस पर हुआ इतना कलेक्शन

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह की रोमांटिक कॉमेडी दे दे प्यार दे 2, 2019 की हिट फिल्म दे दे प्यार दे का सीक्वल है। अंशुल शर्मा द्वारा निर्देशित और लव रंजन व तरुण जैन द्वारा लिखित यह फिल्म 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। अजय और रकुल के अलावा, फिल्म में आर माधवन, जावेद जाफरी, मीजान जाफरी, गौतमी कपूर और इशिता दत्ता जैसे शानदार कलाकार हैं।

दे दे प्यार दे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4 सीक्वल ठीक वहीं से शुरू होती है जहां से पिछली फिल्म की कहानी खत्म हुई थी। यह शैतान के बाद आर माधवन के साथ अजय की दूसरी फिल्म भी है। रोमांटिक कॉमेडी ने पहले दिन 8.75 करोड़ रुपये के साथ बॉक्स ऑफिस पर खाता खोला था। वहीं तीन दिनों तक इसने धांसू कमाई की। हालांकि आज सोमवार को इसके कलेक्शन का गणित बदल गया है। आइए जानते हैं फिल्म ने चौथे दिन कितने कमाए।

पहली फिल्म ने की थी 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई चार दिनों के कलेक्शन के साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन अब तक 37.59 करोड़ रुपये हो गया है। अब आगे के दिनों में देखना होगा कि अजय देवगन की यह फिल्म कमाई की रफ्तार पकड़ पाती है या नहीं क्योंकि पहली फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी और इस फिल्म से भी यही उम्मीद निर्माताओं को है।