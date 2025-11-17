De De Pyaar De 2 Collection Day 4: सोमवार को बदला अजय देवगन की फिल्म का गणित, बॉक्स ऑफिस पर हुआ इतना कलेक्शन
De De Pyaar De 2 Collection Day 4: अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह की रोमांटिक कॉमेडी दे दे प्यार दे 2 रिलीज के दिन से ही बुलेट ट्रेन की तरह बॉक्स ऑफिस पर दौड़ रही है। आइए जानते हैं फिल्म ने सोमवार को कितनी कमाई की।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह की रोमांटिक कॉमेडी दे दे प्यार दे 2, 2019 की हिट फिल्म दे दे प्यार दे का सीक्वल है। अंशुल शर्मा द्वारा निर्देशित और लव रंजन व तरुण जैन द्वारा लिखित यह फिल्म 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। अजय और रकुल के अलावा, फिल्म में आर माधवन, जावेद जाफरी, मीजान जाफरी, गौतमी कपूर और इशिता दत्ता जैसे शानदार कलाकार हैं।
दे दे प्यार दे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4
सीक्वल ठीक वहीं से शुरू होती है जहां से पिछली फिल्म की कहानी खत्म हुई थी। यह शैतान के बाद आर माधवन के साथ अजय की दूसरी फिल्म भी है। रोमांटिक कॉमेडी ने पहले दिन 8.75 करोड़ रुपये के साथ बॉक्स ऑफिस पर खाता खोला था। वहीं तीन दिनों तक इसने धांसू कमाई की। हालांकि आज सोमवार को इसके कलेक्शन का गणित बदल गया है। आइए जानते हैं फिल्म ने चौथे दिन कितने कमाए।
यह भी पढ़ें- De De Pyaar De 2 Worldwide Collection: दुनियाभर में दे दे प्यार दे 2 की दन दनादन कमाई, तीसरे दिन हुई नोटों की बारिश
पहले दिन 8.75 करोड़ रुपये के साथ ओपनिंग करने वाली दे दे प्यार दे 2 ने दूसरे दिन 12.25 करोड़ रुपये, तीसरे दिन 13.75 करोड़ रुपये कमाए। लेकिन आज चौथे दिन यह बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी है और इसने सिर्फ 2.84 करोड़ रुपये की कमाई की है। ये इसकी कमाई में एक बड़ी गिरावट है क्योंकि वीकेंड तक इसने डबल डिजीट में कमाई की है वहीं अब चौथे दिन इसकी कमाई सिंगल डिजीट में तो आई ही लेकिन इसके काफी कम कलेक्शन भी किया है।
पहली फिल्म ने की थी 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई
चार दिनों के कलेक्शन के साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन अब तक 37.59 करोड़ रुपये हो गया है। अब आगे के दिनों में देखना होगा कि अजय देवगन की यह फिल्म कमाई की रफ्तार पकड़ पाती है या नहीं क्योंकि पहली फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी और इस फिल्म से भी यही उम्मीद निर्माताओं को है।
क्या है फिल्म की कहानी?
पहली फिल्म में रकुल प्रीत सिंह के किरदार (इशिका) को अपने से दोगुनी उम्र के अजय देवगन के किरदार (आशीष) से प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ लाइफ स्पेंड करने का सोचते हैं, लेकिन उसके पहले आशीष, इशिका को अपनी फैमिली से मिलवाता है। आशीष अपनी वाइफ से अलग हो चुका है और उसके दो बच्चे होते हैं, जब इशिका और आशीष उसके परिवार से मिलने आते हैं तो ऐसे में काफी सिचुएशनल कॉमेडी होती है। इस फिल्म ने दर्शकों को खूब हंसाया था और यह बॉक्स ऑफिस पर भी सफल रही थी। अब सीक्वल में इस कहानी को आगे बढ़ाया गया है यानि अब इशिका, आशीष को अपनी फैमिली से मिलवाती है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।