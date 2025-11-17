Haq Collection: आखिरकार बदल गई हक की किस्मत, संडे की कमाई ने सबको चौंकाया

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्म हक को इस महीने की 7 तारीख को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। इमरान हाशमी और यामी गौतम स्टारर इस कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स जरूर मिला, लेकिन कमर्शियल तौर पर हक बॉक्स ऑफिस पर अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रही।

हालांकि, रिलीज के 10वें दिन हक ने कमाई के मामले में अपनी मजबूत दावेदारी पेश करने की कोशिश की है और कमाई के आंकड़ों को सुधारा है। आइए जानते हैं कि वीकेंड पर संडे की छुट्टी में इस मूवी ने कितने करोड़ का बिजनेस किया है।