Haq Collection: आखिरकार बदल गई हक की किस्मत, संडे की कमाई ने सबको चौंकाया
Haq Box Office Collection: इमरान हाशमी और यामी गौतम स्टारर फिल्म हक अपनी रिलीज का दूसरा वीकेंड पूरा कर चुकी है। रिलीज के 10वें दिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कमबैक करने की कोशिश की है। आइए जानते हैं कि संडे को हक की कमाई कितनी रही है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्म हक को इस महीने की 7 तारीख को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। इमरान हाशमी और यामी गौतम स्टारर इस कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स जरूर मिला, लेकिन कमर्शियल तौर पर हक बॉक्स ऑफिस पर अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रही।
हालांकि, रिलीज के 10वें दिन हक ने कमाई के मामले में अपनी मजबूत दावेदारी पेश करने की कोशिश की है और कमाई के आंकड़ों को सुधारा है। आइए जानते हैं कि वीकेंड पर संडे की छुट्टी में इस मूवी ने कितने करोड़ का बिजनेस किया है।
हक की 10वें दिन की कमाई
इमरान हाशमी और यामी गौतम की हक एक सच्ची घटना से प्रेरित फिल्म हैं, जिसमें एक मुस्लिम समुदाय की महिलाओं के हक के बारे में बात की जाती है, साथ ही ये तीन तलाक जैसे अहम मुद्दे पर भी आवाज उठाती है। 7 नवंबर को हक को जटाधरा और द गर्लफ्रेंड जैसी मूवीज के साथ थिएटर्स में रिलीज किया गया, जिनमें कमाई के मामले में हक आगे निकली। लेकिन ओपनिंग वीकेंड बीतने के बाद इसके कलेक्शन पर एक तरह से ब्रेक सा लग गया।
यह भी पढ़ें- De De Pyaar De 2 Collection Day 3: रविवार को अजय देवगन की फिल्म ने उड़ाया गर्दा, बॉक्स ऑफिस पर हुई धांसू कमाई
गौर किया जाए हक के 10वें दिन के कारोबार की तरफ तो सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार रविवार को हक ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 1.20 करोड़ का कलेक्शन किया है, जो शनिवार की तुलना में 10 लाख अधिक है। हालांकि, कमाई का ये आंकड़ा उतना बड़ा नहीं है, जिसको लेकर हक की प्रशंसा की जाए, लेकिन गनीमत ये है कि रिलीज के इतने समय बाद बाद भी ये मूवी करोड़ों में बिजनेस कर रही है।
हक का कलेक्शन ग्राफ
|दिन
|कलेक्शन
|पहला दिन
|1.75 करोड़
|दूसरा दिन
|3.35 करोड़
|तीसरा दिन
|3.85 करोड़
|चौथा दिन
|1.05 करोड़
|पांचवा दिन
|1.75 करोड़
|छठा दिन
|1.15 करोड़
|सातवां दिन
|1.1 करोड़
|आठवां दिन
|65 लाख
|नौवां दिन
|1.1 करोड़
|दसवां दिन
|1.20 करोड़
|कुल
|16.95 करोड़
इस तरह से रिलीज के पहले दिन से लेकर अब तक हक ने बॉक्स ऑफिस पर कारोबार करके दिखाया है।
यह भी पढ़ें- तीन तलाक व चर्चित शाह बानो केस पर आधारित फिल्म ‘हक’ की विशेष स्क्रीनिंग...फिल्म को मिली दर्शकों की सराहना
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।