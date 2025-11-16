De De Pyaar De 2 Collection Day 3: रविवार को अजय देवगन की फिल्म ने उड़ाया गर्दा, बॉक्स ऑफिस पर हुई धांसू कमाई

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अजय देवगन ने पिछले साल एक्शन और हॉरर मूवी से बॉक्स ऑफिस पर राज किया था और अब वह कॉमेडी मूवीज से गर्दा उड़ा रहे हैं। पहले सन ऑफ सरदार 2 ने अच्छी कमाई की और अब उनकी लेटेस्ट रिलीज मूवी दे दे प्यार दे 2 (De De Pyaar De 2) ने तीन दिन में जबरदस्त कलेक्शन कर लिया है।

हल्की-फुल्की कॉमेडी और रोमांस से भरपूर दे दे प्यार दे 2 अजय देवगन की 2019 में इसी नाम से रिलीज हुई फिल्म का सीक्वल है। 6 साल बाद फिल्म का सीक्वल 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुआ और मिली-जुली प्रतिक्रिया के साथ अच्छी ओपनिंग की।