De De Pyaar De 2 Collection Day 3: रविवार को अजय देवगन की फिल्म ने उड़ाया गर्दा, बॉक्स ऑफिस पर हुई धांसू कमाई
De De Pyaar De 2 Box Office Collection Day 3: अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह स्टारर मूवी दे दे प्यार दे 2 रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है। इसने तीन दिन में धांसू कलेक्शन कर लिया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अजय देवगन ने पिछले साल एक्शन और हॉरर मूवी से बॉक्स ऑफिस पर राज किया था और अब वह कॉमेडी मूवीज से गर्दा उड़ा रहे हैं। पहले सन ऑफ सरदार 2 ने अच्छी कमाई की और अब उनकी लेटेस्ट रिलीज मूवी दे दे प्यार दे 2 (De De Pyaar De 2) ने तीन दिन में जबरदस्त कलेक्शन कर लिया है।
हल्की-फुल्की कॉमेडी और रोमांस से भरपूर दे दे प्यार दे 2 अजय देवगन की 2019 में इसी नाम से रिलीज हुई फिल्म का सीक्वल है। 6 साल बाद फिल्म का सीक्वल 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुआ और मिली-जुली प्रतिक्रिया के साथ अच्छी ओपनिंग की।
दे दे प्यार 2 ने की थी अच्छी ओपनिंग
पहले दिन अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह की फिल्म ने भले ही 10 करोड़ रुपये से कम में खाता खोला हो, लेकिन वीकेंड पर कारोबार ने लंबी छलांग मारी है। पहले दिन जहां फिल्म का कारोबार 8.75 करोड़ रुपये था, वहीं दूसरे दिन कमाई में 40 प्रतिशत का उछाल आया है। शनिवार को दे दे प्यार दे 2 का कारोबार 12.25 करोड़ रुपये था।
रविवार को दे दे प्यार दे 2 ने की जमकर कमाई
शनिवार के बाद अब उम्मीद है कि रविवार को भी दे दे प्यार दे 2 गर्दा उड़ा देगी। हालांकि, शुरुआती कलेक्शन में इस फिल्म ने अच्छी-खासी कमाई कर ली है, लेकिन अभी दूसरे दिन के मुकाबल कम है। सैकनिल्क के अर्ली ट्रेड के मुताबिक, दे दे प्यार दे 2 ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर तीसरे दिन यानी रविवार को 10.42 करोड़ रुपये (खबर लिखे जाने तक) का कलेक्शन किया है। नाइट शोज से कमाई बढ़ सकती है। उम्मीद है कि यह फिल्म रविवार को 12 से ऊपर कलेक्शन करे। खैर, अभी तक दे दे प्यार दे 2 का कलेक्शन 31 करोड़ से ऊपर पहुंच गया है।
बता दें कि अंशुल शर्मा के निर्देशन में बनी दे दे प्यार दे 2 में अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह के अलावा आर माधवन, मिजान जाफरी, जावेद जाफरी जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं।
